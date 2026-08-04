الدول الوسيطة تتهم إسرائيل بتأخير تنفيذ «خطة غزة»

غزة (الاتحاد)



اعتبرت الدول الوسيطة في مفاوضات إنهاء الحرب في غزة أن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتقوض الجهود المبذولة لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة غزة. وشددت مصر وقطر وتركيا في بيان مشترك بصفتهم الدول الوسيطة، على ضرورة التزام إسرائيل بجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، والوفاء الكامل بالتزاماتها المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدين أن استمرار هذه الانتهاكات يشكل خرقاً للاتفاق، واعتبروه يقوض الجهود المبذولة لتنفيذ المرحلة الثانية منه خاصة عقب إعلان حماس والفصائل الفلسطينية موافقتها على خارطة الطريق، لاسيما حصر السلاح، ويهدد مسار التهدئة، ويزيد من معاناة المدنيين في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري للصحافيين: من الواضح أمام المجتمع الدولي من يعطل تنفيذ الاتفاق، مضيفاً أن المسؤولية الكاملة تقع على الطرف الإسرائيلي. وأشار إلى أن تكثيف الضربات الإسرائيلية في الأيام الماضية يشكل محاولة من إسرائيل لتعطيل الحلول السلمية في ما يتعلق بالصراع.

في غضون ذلك، أعلن مجلس السلام أن إسرائيل لن تبدأ انسحابها إلى ما وراء الخط الأصفر في قطاع غزة، إلا بعد نزع سلاح حماس «بشكل كامل».

من جهتها، قالت «حماس» في بيان، إن «الحركة والفصائل الفلسطينية متمسكون بما تم الاتفاق عليه بشأن تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار»، وهي تنتظر رداً واضحاً ورسمياً من السيد نيكولاي ميلادينوف والإخوة الوسطاء بشأن ما تم الاتفاق عليه. في السياق، اجتمع أمس، أعضاء مجلس السلام التابع للرئيس الأميركي دونالد ترامب، مع مسؤولين أميركيين وأعضاء في الكونجرس في واشنطن أمس الأول.

والتقى أعضاء المجلس بقيادات ولجان في الكونجرس وآخرين لشرح الجهود الحالية لتنفيذ خطة الرئيس ترامب الشاملة للسلام، والعمل مع الكونجرس من أجل تعزيز السلام والأمن والحوكمة، وإعادة الإعمار في غزة.

وأمس الأول، أعلنت الأمم المتحدة، مقتل أكثر من 150 فلسطينياً جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال يوليو الماضي، في أعلى حصيلة شهرية منذ بداية العام.



غارات جوية

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن إسرائيل واصلت الغارات الجوية والقصف المدفعي وإطلاق النار في غزة، خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أدى إلى مقتل مدنيين بينهم أطفال.

وخلال مؤتمر صحفي داخل مقر المنظمة في نيويورك، أفاد فرحان حق -نقلاً عن بيانات وزارة الصحة الفلسطينية- بتسجيل أكثر من 150 حالة وفاة خلال الشهر الماضي، موضحاً أن معظم الهجمات وقعت غربي القطاع، حيث تتركز غالبية السكان البالغ عددهم نحو 2.1 مليون نسمة.