«الغذاء العالمي»: السودان يواجه أكبر أزمة جوع بالعالم

الخرطوم (الاتحاد)



حذر برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، في أحدث تحديث لعملياته الإنسانية في السودان، من أن البلاد لا تزال تواجه أكبر أزمة جوع في العالم، في وقت يهدد فيه النقص الحاد في التمويل قدرة المنظمات الإنسانية على مواصلة عمليات الإغاثة.

وذكر البرنامج أن نحو 19.5 مليون شخص في السودان لا يزالون يعانون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، في ظل استمرار النزاع، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وتعطل الإنتاج الزراعي وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

ولفت إلى أن نحو 825 ألف طفل يواجهون خطر الإصابة بسوء التغذية الحاد، محذراً من أن استمرار نقص الغذاء والخدمات الصحية يهدد بارتفاع معدلات الوفيات، خصوصاً بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات.

وأكد البرنامج أنه تمكن من الوصول إلى نحو 80 % من المناطق المعرضة لخطر المجاعة، رغم التحديات الأمنية واللوجستية، موضحاً أن عملياته داخل السودان تحتاج بصورة عاجلة إلى 579 مليون دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية حتى شهر أكتوبر المقبل، محذراً من أن فجوة التمويل الحالية بدأت تؤثر بالفعل في حجم المساعدات الغذائية المقدمة للمحتاجين.