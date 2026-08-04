استهداف سفينة بضائع بمقذوف قرب مضيق هرمز

لندن (وكالات)



قالت مصادر أمنية ​بحرية إنه تم استهداف سفينة «مينوان بايونير» للبضائع ⁠السائبة التي ترفع علم ليبيريا ​بمقذوف مجهول ​قرب ‌سواحل سلطنة ⁠عمان ​وهي تبحر في مضيق هرمز أمس، وإن ‌الطاقم غادر السفينة، لكن ‌أحد البحارة مفقود. وذكرت مجموعة «فانجارد» ​البريطانية لإدارة المخاطر البحرية في بيان منفصل: «وردت أنباء عن أن المقذوف ‌أصاب غرفة المحركات، ​بينما اندلع حريق في منطقة الإقامة، ويكافح الطاقم ​لإخماد ‌الحريق ⁠ويحتاج إلى ‌مساعدة، ‌بينما لا يزال المهندس ⁠الثالث مفقوداً». ولم ترد الشركة المشغلة للسفينة، ومقرها اليونان، على طلب للتعليق.

ويتواصل الضغط على حركة الشحن عبر مضيق هرمز، ووفقاً لبيانات أتاحتها شركة «كبلر»، لم تمر سوى 9 سفن فقط عبر مضيق هرمز أمس الأول.

وكانت تمر 16 سفينة في المتوسط عبر المضيق يومياً الأسبوع الماضي.