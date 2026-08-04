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استهداف سفينة بضائع بمقذوف قرب مضيق هرمز

استهداف سفينة بضائع بمقذوف قرب مضيق هرمز
5 أغسطس 2026 01:07

لندن (وكالات)

قالت مصادر أمنية ​بحرية إنه تم استهداف سفينة «مينوان بايونير» للبضائع ⁠السائبة التي ترفع علم ليبيريا ​بمقذوف مجهول ​قرب ‌سواحل سلطنة ⁠عمان ​وهي تبحر في مضيق هرمز أمس، وإن ‌الطاقم غادر السفينة، لكن ‌أحد البحارة مفقود. وذكرت مجموعة «فانجارد» ​البريطانية لإدارة المخاطر البحرية في بيان منفصل: «وردت أنباء عن أن المقذوف ‌أصاب غرفة المحركات، ​بينما اندلع حريق في منطقة الإقامة، ويكافح الطاقم ​لإخماد ‌الحريق ⁠ويحتاج إلى ‌مساعدة، ‌بينما لا يزال المهندس ⁠الثالث مفقوداً». ولم ترد الشركة المشغلة للسفينة، ومقرها اليونان، على طلب للتعليق.
ويتواصل الضغط على حركة الشحن عبر مضيق هرمز، ووفقاً لبيانات أتاحتها شركة «كبلر»، لم تمر سوى 9 سفن فقط عبر مضيق هرمز أمس الأول. 
وكانت تمر 16 سفينة في المتوسط عبر المضيق يومياً الأسبوع الماضي.

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الشحن البحري
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