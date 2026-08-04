استهداف سفينة بضائع بمقذوف قرب مضيق هرمز

لندن (وكالات)
قالت مصادر أمنية بحرية إنه تم استهداف سفينة «مينوان بايونير» للبضائع السائبة التي ترفع علم ليبيريا بمقذوف مجهول قرب سواحل سلطنة عمان وهي تبحر في مضيق هرمز أمس، وإن الطاقم غادر السفينة، لكن أحد البحارة مفقود. وذكرت مجموعة «فانجارد» البريطانية لإدارة المخاطر البحرية في بيان منفصل: «وردت أنباء عن أن المقذوف أصاب غرفة المحركات، بينما اندلع حريق في منطقة الإقامة، ويكافح الطاقم لإخماد الحريق ويحتاج إلى مساعدة، بينما لا يزال المهندس الثالث مفقوداً». ولم ترد الشركة المشغلة للسفينة، ومقرها اليونان، على طلب للتعليق.
ويتواصل الضغط على حركة الشحن عبر مضيق هرمز، ووفقاً لبيانات أتاحتها شركة «كبلر»، لم تمر سوى 9 سفن فقط عبر مضيق هرمز أمس الأول.
وكانت تمر 16 سفينة في المتوسط عبر المضيق يومياً الأسبوع الماضي.