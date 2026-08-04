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لبنان يعلن ضبط صواريخ «غراد» مهربة من سوريا

الصواريخ المضبوطة (من المصدر)
5 أغسطس 2026 01:08

بيروت (الاتحاد)

أعلن الجيش اللبناني، أمس، ضبط صواريخ «غراد» جرى تهريبها من الأراضي السورية.
وقال الجيش اللبناني، في بيان صحفي، إنه «نتيجة المتابعة الأمنية لعمليات التهريب عبر الحدود الشمالية والشرقية، ضبطت وحدة من الجيش في جرود عرسال صواريخ غراد 122 ملم جرى تهريبها من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية». وأشار إلى ضبط آلية كانت تُستخدم لنقل الصواريخ وتوقيف شخصين، وهُما من أفراد شبكة التهريب، لافتاً إلى تنفيذ عمليات دهم بحثاً عن سائر أفراد الشبكة. وأفاد الجيش اللبناني بضبط ذخائر حربية وأعتدة عسكرية، موضحاً أنه جرى تسليم المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين.

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