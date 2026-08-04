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حريق غابات ضخم يخرج عن السيطرة في هولندا

حريق يجتاح غابات محمية في بلدة فينراي بهولندا
5 أغسطس 2026 00:44

لا يزال حريق غابات كبير في محمية طبيعية بشرق هولندا خارجاً عن السيطرة، على الرغم من أن السلطات قالت إن الوضع استقر بعدما انتشر الحريق حتى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.
وقالت سلطات السلامة إنه تم نشر نحو 250 من رجال الإطفاء ومروحيات الجيش لإخماد الحرائق، التي تسببت في تضرر نحو 100 هكتار.
وأوضح متحدث باسم السلطات أن الجهود تركز على منع امتداد الحريق، مضيفاً: "تراجعت حدة الرياح قليلاً، مما يعد أمراً جيداً".
وكان الحريق قد اندلع الاثنين في محمية روسمولين الطبيعية بالقرب من الحدود الألمانية لأسباب لم يتم بعد تحديدها.
وأدت الرياح وارتفاع درجات الحرارة إلى امتداد ألسنة اللهب سريعاً بين الأشجار، بينما كافح المئات من رجال الإطفاء الحريق طوال الليل.
وحثت السلطات سكان المنطقة على إبقاء النوافذ والأبواب مغلقة بسبب الدخان الكثيف، وجرى تعليق خدمات السكك الحديدية بين فينراي وبوكسمير مؤقتاً.
ومنذ ذلك الحين، انتشرت رائحة شديدة من الدخان عبر الحدود إلى ألمانيا، مما أثار ضجة بين السكان في منطقة "كليفه"، وفقاً لإدارة الإطفاء المحلية.
وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء في كليفه إن التأثير يختلف باختلاف اتجاه وسرعة الرياح، مؤكداً: "ومع ذلك، لا يوجد خطر على الجمهور."

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