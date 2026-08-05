البرتغال تضبط شحنة ضخمة من الكوكايين

أعلنت السلطات في البرتغال، اليوم الأربعاء، أن الشرطة صادرت نحو خمسة أطنان من الكوكايين ضُبطت على متن ناقلة حاويات في عرض المحيط.

وكشفت السلطات، في بيان، أن الناقلة كانت قادمة من دولة لاتينية لم يُكشف عن اسمها، وتمت مداهمتها على بُعد نحو 640 ميلاً بحرياً من العاصمة لشبونة، في "ظروف بالغة الصعوبة".

وأوضحت الشرطة أن العملية أدت إلى "تفكيك مجموعة إجرامية متخصِّصة في تهريب كميات كبيرة من المخدرات إلى أوروبا".

كما صادر المحققون مقتنيات عدة كانت على متن الناقلة، وألقوا القبض على راكبين اثنين وأحد أفراد الطاقم "يُشتبه في تورطهم في المخطط الإجرامي"، وفقاً للبيان الذي أشار إلى أنهم ليسوا برتغاليين، دون الكشف عن جنسياتهم.

واقتادت البحرية البرتغالية الناقلة إلى ميناء سينيس الجنوبي، حيث وصلت أمس الثلاثاء.

كما شارك سلاح الجو البرتغالي في العملية، التي شهدت في مرحلة سابقة تعاوناً مع السلطات البريطانية والإسبانية.