الخميس 6 أغسطس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

17 قتيلاً في ضربات روسية على أوكرانيا

17 قتيلاً في ضربات روسية على أوكرانيا
6 أغسطس 2026 01:17

كييف (وكالات)

أسفرت هجمات ليلية شنتها روسيا بالصواريخ والمسيرات على كييف والمنطقة المحيطة بها عن مقتل 17 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات وفق ما أعلنت السلطات أمس، في أحدث موجة من الضربات الروسية والتي تأتي في خضم مناشدات أوكرانية متزايدة لحلفائها للحصول على صواريخ اعتراضية، وتحديداً صواريخ باتريوت أميركية الصنع.
وكثفت موسكو بشكل كبير هجماتها على العاصمة الأوكرانية خلال الأشهر الأخيرة، مطلقة رشقات من الصواريخ الباليستية التي يصعب اعتراضها في هجمات خاطفة قصيرة، عادة ما تهزّ المباني وتجعل دوي الانفجارات يتردد في أنحاء المدينة.
وعلى الرغم من أن سلاح الجو الأوكراني أكد إسقاط أوكرانيا 98 من أصل 115 طائرة مسيّرة أطلقتها موسكو خلال الليل، إلا أن الإحصاءات الأولية الصادرة عنه أشارت إلى أن كييف فشلت في إسقاط أي من الصواريخ الروسية.

أخبار ذات صلة
موسكو تعلن استهداف 6 سفن في البحر الأسود
تركيا تحذّر من تداعيات التصعيد في البحر الأسود
روسيا
الصواريخ
كييف
أوكرانيا
الصواريخ الباليستية
صواريخ باليستية
آخر الأخبار
سفن تجارية في مضيق هرمز (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب يتوعد إيران بـ «ضربة قوية» إذا رفضت إعادة فتح «هرمز»
6 أغسطس 2026
سفن في مضيق هرمز - أرشيفية
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ «الاتحاد»: هجمات إيران العدوانية تشكل تهديداً متزايداً للأمن الإقليمي والدولي
6 أغسطس 2026
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
غارات وتفجيرات إسرائيلية على بلدات متفرقة في جنوب لبنان
6 أغسطس 2026
مبنى مدمر في الخرطوم نتيجة القتال (من المصدر)
الأخبار العالمية
موجة انفلات أمني متصاعدة في الخرطوم
6 أغسطس 2026
فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء ارتفاع عدد عمليات الإعدام في إيران
6 أغسطس 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©