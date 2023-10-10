الإمارات تتحرك دولياً وإقليمياً لتعزيز الجهود المبذولة من أجل تهدئة الأوضاع، ووقف التصعيد والعنف بين الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي، وتعمل من خلال اتصالاتها على احتواء الأزمة الراهنة عبر الوسائل والحلول الممكنة كافة، لما يترتب على استمرار حدة التوتر من عواقب مأساوية، تؤثر على حياة المدنيين والمنشآت، وتعرقل الجهود الإقليمية الجارية والرامية إلى إرساء الحوار والتعاون والتعايش.

حماية المدنيين وعدم تفاقم الأوضاع الإنسانية جراء الصراع الدائر، أولوية إماراتية؛ لذلك جاء أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتقديم مساعدات عاجلة إلى الأشقاء الفلسطينيين بمبلغ عشرين مليون دولار، في إطار مواقف الإمارات الأخوية، ونهجها الأصيل تجاه دعم الأشقاء في مختلف الظروف، ومد يد العون لهم، والتي تعد من ثوابت الدولة.

الإمارات تعمل بشكل وثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لاحتواء التوتر، والابتعاد عن دوامة العنف التي تهدد أمن واستقرار المنطقة وسلامة شعوبها، بأسرع وقت ممكن، والسعي لتوفير الحماية الكاملة للمدنيين بموجب القانون الإنساني الدولي، بعد هذه الخسائر الكبيرة في الأرواح، وضمان العودة إلى المفاوضات للتوصل إلى تسوية نهائية وفقاً لحل الدولتين للفلسطينيين والإسرائيليين الذين يستحقون جميعاً العيش بسلام وكرامة.