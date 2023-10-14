تضامن مع الأشقاء

«تراحم من أجل غزة»، مبادرة مجتمعية تنطلق من الإمارات، للوقوف مع الأشقاء الفلسطينيين في غزة، تجسيداً لمواقف الدولة الأخوية، ونهجها الراسخ تجاه دعم الأشقاء في مختلف الظروف، وانعكاساً للجهود المتواصلة التي تقوم بها الإمارات في تقديم الإمدادات الإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق، في ظل ظروف إنسانية صعبة يمر بها جراء الحرب الدائرة في قطاع غزة.

حملة مجتمعية كبيرة، بمشاركة واسعة من المؤسسات الإنسانية والخيرية الإماراتية، وكل أطياف المجتمع في الدولة، للتضامن مع الأسر الفلسطينية والأطفال المتأثرين من الحرب، والعمل على التخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، خاصة الأطفال الذين يزيد تعدادهم على مليون طفل ويشكلون ما يقرب من نصف سكان القطاع.

الجهود الإنسانية للإمارات التي تضع احتياجات الشعب الفلسطيني الشقيق من ضمن أولويات مساعداتها الخارجية، تترافق مع جهود ومساعٍ لفتح ممرات آمنة لتأمين المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، وتعزيز الحراك الإقليمي والعالمي من أجل حماية المدنيين باعتبارها أولوية قصوى، مع دفع الجهود المبذولة لخفض التصعيد الذي تشهده المنطقة، وإنهاء العنف المتصاعد.