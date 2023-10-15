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الإنسان أولاً

الإنسان أولاً
16 أكتوبر 2023 00:15

تضامن مجتمعي واسع في اليوم الأول من حملة «تراحم من أجل غزة» التي أطلقتها الإمارات لحشد الإغاثة الإنسانية لدعم المحتاجين من الأسر والأطفال والفئات الضعيفة بقطاع غزة، والتضامن مع المتأثرين من الحرب الدائرة، استكمالاً لجهود الدولة لإغاثة الشعب الفلسطيني التي وجهت بها القيادة الرشيدة، في إطار مواقف الإمارات الأخوية ونهجها تجاه دعم الأشقاء في أوقات الأزمات. 
 تحت شعار «الإنسان أولاً»، توافد متطوعون مواطنون ومن مختلف الجنسيات إلى قاعة موانئ أبوظبي في ميناء زايد، للمشاركة في تعبئة الطرود الإغاثية، تعبيراً عن تضامنهم مع الأشقاء الفلسطينيين، وتقديم كل ما من شأنه التخفيف من معاناتهم في محنتهم، بالتزامن مع تحركات واتصالات واسعة تبذلها الإمارات مع الشركاء الدوليين، بهدف فتح ممرات آمنة بشكل عاجل لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية للمدنيين. 
الأولوية العاجلة هي إنهاء العنف وحماية ومساعدة المدنيين، لما يترتب على استمرار حدة التوتر من عواقب مأساوية تؤثر على حياة المدنيين والمنشآت، وتعرقل الجهود الإقليمية الجارية الرامية إلى الحوار والتعاون والتعايش؛ لذلك فإن الإمارات تواصل العمل بشكل وثيق لإعادة تهدئة الأوضاع، وخفض التصعيد بأسرع وقت ممكن، والمساهمة في العودة إلى المفاوضات لتحقيق حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967، لتعيشا جنباً إلى جنب بسلام وأمن.

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