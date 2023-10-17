أزمة إنسانية كبرى تعيشها غزة في ظل ارتفاع وتيرة العنف، وغياب الأفق السياسي الجاد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، تؤكد الحاجة القصوى إلى تحرك المجتمع الدولي إلى إرساء هدنة إنسانية في القطاع، تضمن توفير المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومن دون عوائق، وتمكين سكان القطاع من الوصول بشكل كامل إلى خدمات الوقود، والكهرباء، والغذاء، والماء، والإمدادات الطبية، إضافة إلى تأمين سلامة العاملين في المجال الإنساني.

الإمارات تدعو المجتمع الدولي إلى الاتفاق على ضرورة التمسك بالقانون الإنساني الدولي، ورفضه للهجمات العشوائية وعدم تبريرها، وإنهاء دوامة العنف بين الطرفين، وتأكيدها على أهمية التوافق أيضاً حول الحاجة إلى حماية جميع المدنيين، والإفراج غير المشروط عن الرهائن كافة، وتوفير المساعدة الإنسانية بشكل آمن، وهي رؤية تصب في إطار منع تصاعد حدة العنف وتوسع دائرته، لما لذلك من انعكاسات خطيرة على الاستقرار والسلام الإقليمي والدولي.

مشاركة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، في الاجتماع الاستثنائي لمجلس التعاون الخليجي، تؤكد أهمية العمل الجماعي متعدد الأطراف في مواجهة هذه الأزمة في المنطقة، كما تأتي في إطار الاتصالات الإماراتية المستمرة لضمان عدم انزلاق المنطقة نحو المزيد من التوتر والتصعيد، وسعيها لدفع جهود احتواء الموقف والبحث عن آفاق للتهدئة، وصولاً إلى تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين الذين يستحقون العيش جنباً إلى جنب، في دولتين مستقلتين ومزدهرتين وآمنتين.