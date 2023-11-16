قرار إنساني

الإمارات تعزز جهودها الإنسانية التاريخية للأشقاء الفلسطينيين، بإعلان اعتزامها إقامة 3 محطات لتحلية مياه البحر في رفح داخل قطاع غزة، وذلك ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وشملت أيضاً إنشاء مستشفى ميداني في القطاع، إلى جانب تأمين مختلف المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية للوقوف بجانب الأشقاء خلال هذه الظروف الصعبة.

وكان قرار مجلس الأمن، بالدعوة إلى فترات توقف إنسانية للقتال، موضع ترحيب من الإمارات، لكونه يفتح الباب أمام إمكانية تدفق المساعدات وتلبية الحاجات الأساسية العاجلة بشكل كامل وعاجل وآمن ومن دون عوائق، وإتاحة الوقت والمجال الكافيين أمام عمليات البحث وإنقاذ العالقين تحت الأنقاض، خاصة من الأطفال، مع استمرار جهود الدولة بالعمل إقليمياً ودولياً للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

الإمارات عملت بشكل وثيق في مجلس الأمن للتوصل إلى هذا القرار الذي منح الأولوية لحماية الأطفال، مع تأكيد ضرورة تحمل المجلس الأممي مسؤولياته تجاه تنفيذه، لكون القرار يشكل خطوة يمكن البناء عليها للتوصل إلى وقف دائم لاطلاق النار، كما يمهد الطريق للعمل بشراكة مع المجتمع الدولي لإحياء حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.