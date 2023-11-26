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تكثيف المساعدات

تكثيف المساعدات
27 نوفمبر 2023 00:15

مساعدات إماراتية متواصلة إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة، تتنوع بين إقامة مستشفى ميداني متكامل، وإنشاء محطات تحلية لتزويد سكان القطاع بالمياه، واستقبال ألف من الأطفال الجرحى والمرضى، وألف من مصابي مرض السرطان، إلى جانب مساعدات غذائية وإمدادات صحية، ضمن عملية «الفارس الشهم 3» التي أطلقتها الدولة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
وفي إطار توجيهات القيادة الرشيدة، وامتداداً لجهود الدولة الإنسانية الكبيرة، عبرت 10 شاحنات تحمل مساعدات غذائية إماراتية إلى غزة، لتخفيف معاناة المدنيين في القطاع، الذي يواجه ظروفاً استثنائية حرجة، بدت معالمها وآثارها أوضح مع الهدنة التي تم التوصل إليها، خاصة على النساء والأطفال، ما يستلزم تكثيف إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية اللازمة لأهالي غزة.
الإمارات تؤكد أهمية استدامة إيصال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة على نحو آمن، وبشكل مكثف، وتستمر في جهودها الإقليمية والدولية للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة، وحماية أرواح المدنيين كافة من تداعيات الأزمة الراهنة، ذلك أن استمرار الوضع الحالي يعني مزيداً من المآسي الإنسانية، والتوتر الذي يهدد الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي.

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