مؤتمر «كوب 28» يحقق في أول يوم لانطلاقه، واحداً من أهم أهدافه، ويرفع مستوى الطموح الدولي لتقديم استجابة فعالة لتداعيات تغير المناخ، باعتماد صندوق عالمي للمناخ للمساهمة في تلبية احتياجات الدول النامية المعرضة لتداعيات تغير المناخ، فيما أعلنت الإمارات تقديمها مبلغ 100 مليون دولار للصندوق، ودعت إلى تكريس روح التكاتف بين البشر عبر المساهمة في إنجاح هذه الخطوة لتخفيف العبء عن المجتمعات الأكثر ضعفاً.

ثمرة أعمال اليوم الأول هي حصيلة نهج الإمارات في تفعيل أوجه التعاون والجهود الجماعية واحتواء الجميع، والذي أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال لقائه عدداً من رؤساء الدول على هامش أعمال المؤتمر، من أجل إيجاد حلول فاعلة، تعزز الاستدامة، وتحمي البيئة، وتدعم العمل المناخي بما يصب في مصلحة جميع دول العالم.

قرار تاريخي في «كوب 28»، حظي بترحيب الدول المشاركة التي وصل عددها إلى 198 دولة، لكونه يشكل أحد الإجراءات الفعالة والحاسمة، ويحقق تطوراً جوهرياً في العمل المناخي، ويعزز سبل التمويل بطرق مبتكرة تسهم في تحفيز العمل، وتحقيق انتقال منطقي وعملي وتدريجي وعادل في قطاع الطاقة، كما يفتح القرار الباب أمام المزيد من أوجه الشراكة، من أجل الكوكب ومستقبل الإنسان.