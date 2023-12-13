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إنها الإمارات

إنها الإمارات
14 ديسمبر 2023 00:15

إنجاز تاريخي حقيقي سجلته الإمارات بأحرف من نور، بنجاحها الكبير في مساعدة العالم على التوصل لاتفاق غير مسبوق في ختام مؤتمر COP28. الاتفاق الاستثنائي - الأكثر أهمية منذ اتفاق باريس للمناخ 2015 - يضمن حماية كوكب الأرض من مخاطر زيادة درجات الحرارة بما يتجاوز 1.5 درجة. طموح عالمي كبير تحقق، مع تعهدات غير مسبوقة، بجهود مضنية بذلتها الإمارات، بتوجيهات القيادة الرشيدة، على مدار الساعة طوال أسبوعين، حتى فجر أمس، بعد عام من المشاركات الدبلوماسية واسعة النطاق، لتوحيد مواقف كل الأطراف لمستقبل أفضل للبشرية، انطلاقاً من التزامنا الأخلاقي بالمسؤولية تجاه الأجيال المقبلة. احتاج العالم بقوة لجهود الفرق الوطنية التي تعاونت، بكفاءة منقطعة النظير، مع كل الوفود والأطراف لتدشين حقبة جديدة من العمل المناخي العالمي، عبر «اتفاق الإمارات» التاريخي الذي يؤكد مواقف الدولة الراسخة إلى جانب دول العالم في مواجهة التحديات، باعتبارها لاعباً رئيسياً في بناء مستقبل مستدام لكوكب الأرض. حققت الإمارات إنجازها الكبير، الذي فاق التوقعات، بخطة متوازنة ركزت على هدفها الرئيسي المتمثل في دعم الحد من الانبعاثات والعمل المناخي والنمو الاقتصادي بشكلٍ متزامن مع مراعاة الظروف الوطنية لكلّ دولة، لتؤكد من جديد على نهجها المتميز ودبلوماسيتها الرائدة في تحويل التحديات إلى فرص.

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