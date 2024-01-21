الإثنين 22 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أكبر جبل جليدي في العالم يتحرك في اتجاه المحيط القطبي الجنوبي

أكبر جبل جليدي في العالم
21 يناير 2024 17:07

كان إيان ستراكان يُدرك عندما كانت سفينته تمخر عباب بحار القطب الجنوبي، الأحد الفائت، أنها تقترب من عملاق أبيض يطفو في مكان ما أمامه ويحتجب وراء الضباب الكثيف، هو في الواقع أكبر جبل جليدي في العالم.
ويروي ستراكان، الذي كان يومها يقف للمرة الأولى في حضرة هذا الجبل الجليدي، أن «الغيوم انقشعت بعد ذلك»، ما مكّنه من «رؤية هذا الخط الأبيض، المجرّد تقريباً، يمتد على طول خط الأفق».وكلما كانت سفينته تتقدم، كانت تظهر شقوق ضخمة وأقواس زرقاء بديعة، منحوتة في الجدار الجليد، مشيراً إلى أن بعض الأقواس انهارت تحت ضربات الأمواج التي كان ارتفاعها يبلغ أربعة أمتار.
تبلغ مساحة الجبل الجليدي «إيه 23 إيه» (A23a) ذي الشكل المسنن نحو أربعة آلاف كيلومتر مربع.
ويُقدَّر وزن الجبل بما يقارب ألف مليار طن، ويصل سمكه في بعض الأماكن إلى 400 متر. وهو يتجه نحو شمال المحيط الجنوبي، ويقع في الوقت الراهن بين جزيرة «إليفانت آيلند» وجزر أوركني الجنوبية.
لم تكن بعثة إيان ستراكان الاستكشافية الخاصة أول من وقعَ على هذا المشهد.
ففي ديسمبر الفائت، كانت سفينة الأبحاث القطبية البريطانية «آر آر إس سير ديفيد أتنبرو» تنفّذ مهمة علمية في القارة القطبية الجنوبية عندما تبيّن أن «إيه 23 إيه» يعيق طريقها.
ويصف قائد البعثة أندرو مايرز بـ «السحرية» اللحظة التي اقتربت فيها سفينته من الجبل الجليدي، وظهرت الشمس، وكانت مجموعة من الحيتان القاتلة تسبح بجواره...
ويقول هذا العالم من هيئة المسح البريطانية للقارة القطبية الجنوبية: «احتجنا إلى ست ساعات بكامل قوة السفينة لتجاوز الجبل».
انفصل الجبل الجليدي «إيه 23 إيه» للمرة الأولى عن ساحل القطب الجنوبي عام 1986، مما يجعله في آن واحد الأقدم والأكبر في العالم.
لكنه سرعان ما علق في المياه الضحلة في المحيط، وبقي ثابتاً قي موقعه نحو ثلاثة عقود. وفي عام 2020، لاحظ أندرو فليمنغ من هيئة المسح البريطانية للقارة القطبية الجنوبية أيضاً، استناداً إلى صور التقطتها الأقمار الصناعية، أن العملاق الجليدي «يتأرجح».
وما لبث الجبل أن تحرّر في أواخر العام الفائت من الموقع الذي كان عالقاً فيه، وبدأ بالتوجه شمالًا.
ولا تزال مسألة الارتباط بالتغير المناخي مفتوحة، إذ وصل الجليد البحري الشتوي في القارة القطبية الجنوبية إلى مستوى قياسي من الانخفاض عام 2023. ويشبّه أندرو مايرز ذلك بمحاولة تفسير حريق أو فيضان واحد بالاحترار المناخي العالمي.
إلا أن أندرو فليمنغ يشرح أن تكوين هذا النوع من الجبال الجليدية هو عملية طبيعية، وأن كتلة أو اثنتين ضخمتين من الجليد تنفصلان في كل عام عن القارة البيضاء.
ويرجّح فليمنغ أن تكون «نهايته حانت» وأنه يعيش أشهره الأخيرة، ولأن «الوحش الكبير»، كما يسميه، يتقدم ببطء، «كان ليتوافر متسع من الوقت أمام سفينة تايتانيك لرؤيته» قبل أن تصطدم به.
منذ أن انفصل «إيه 23 إيه» عن القارة البيضاء، اتبع تقريباً المسار نفسه الذي اتبعه الجبلان الجليديان الضخمان السابقان «إيه 68» و«إيه »«، مروراً بالجانب الشرقي من شبه جزيرة أنتاركتيكا القطبية الجنوبية وبحر ويدل، على طول طريق تُعرف باسم «ممر الجبال الجليدية».
ويتوقع أندرو فليمنغ أن تؤدي مياه أعلى حرارة وأمواج أكبر على طريقه إلى كسره.

أخبار ذات صلة
استكشاف مياه «أنتركتيكا» لتحسين فهم الاحترار المناخي
آثار أكبر من المتوقع للاحترار المناخي في غرينلاند
المصدر: آ ف ب
جبل جليدي
المحيط القطبي
الاحترار المناخي
آخر الأخبار
ملخص جايكو خلال عام 2023: قوى الابتكار وراء إعادة تشكيل سوق مركبات الطرق الوعرة
اقتصاد
ملخص جايكو خلال عام 2023: قوى الابتكار وراء إعادة تشكيل سوق مركبات الطرق الوعرة
19 يناير 2024
الإمارات نجحت في تنفيذ إحدى أكبر عمليات تبادل الأسرى بين الجانبين الروسي والأوكراني منذ بداية الأزمة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الإمارات.. نجاحات دبلوماسية كبيرة في الأزمة الأوكرانية
اليوم 01:12
تصاعد أعمدة الدخان في مدينة خان يونس جراء القصف الإسرائيلي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تأكيد عربي ودولي على حل الدولتين ووقف إطلاق النار في غزة
اليوم 01:11
الإمارات: أهمية وجود رؤية برلمانية عربية لحل أزمات المنطقة
الأخبار العالمية
الإمارات: أهمية وجود رؤية برلمانية عربية لحل أزمات المنطقة
اليوم 01:11
امرأة نازحة في مخيم مؤقت بمدينة رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: النساء والأطفال أبرز ضحايا الحرب في غزة
اليوم 01:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©