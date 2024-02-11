حكومات العالم تلتقي على أرض الإمارات، للتعاون وتبادل الخبرات، والعمل معاً لاقتراح الحلول المثلى والمبتكرة للتحديات المشتركة التي تواجه المجتمعات الإنسانية، إضافة إلى صياغة رؤية موحدة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتلبية تطلعات الشعوب في الحياة الكريمة والمستقبل، من خلال حوار يطال مختلف القطاعات، ويشارك فيه قادة الدول والمسؤولون الحكوميون العالميون، والمنظمات الدولية، وقادة الفكر، والقطاع الخاص.

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رحبا بضيوف دولة الإمارات المشاركين في القمة العالمية للحكومات 2024 التي تنطلق اليوم، كمنصة عالمية دائمة تجمع مختلف الأطراف سواء الحكومات أو المنظمات الدولية أو الشركات، لتبادل المعارف والشراكة، وتسريع التقدم في دول العالم، إضافة إلى بناء مجتمعات قوية ومستدامة.

القمة العالمية تستشرف حكومات المستقبل، وتبحث في تعزيز الاستعداد والجاهزية التي تمكّن من التعامل مع المتغيرات الحالية والمستقبلية، كما تستهدف إشراك الجميع في الجهود الرامية لتعزيز القواسم المشتركة بين مكونات المجتمعات، خاصة وأن هذه التظاهرة شكلت على الدوام منصة عالمية للتعاون من أجل صناعة المستقبل، ووفرت حاضنة لدعم النماذج المستقبلية للعمل الحكومي القائم على الابتكار، وفهم الواقع، وتلبية متطلباته بما يراعي مصلحة الدول والشعوب.