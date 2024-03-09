أبوظبي تستضيف كأس السوبر السعودي



أبوظبي (الاتحاد)



تستضيف أبوظبي نسخة هذا العام من بطولة كأس السوبر السعودي، من 8 إلى 11 أبريل المقبل.

وفازت «حياكم في أبوظبي»، الهوية السياحية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، باستضافة البطولة التي تقام للمرة الأولى في دولة عربية خارج السعودية.

وتنطلق البطولة 8 أبريل، في الساعة التاسعة مساءً «بتوقيت الإمارات»، بمباراة الاتحاد والوحدة على استاد آل نهيان، تليها مباراة بين الهلال والنصر، على استاد محمد بن زايد، في الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً، ويتواجه الفائزان 11 أبريل، على استاد محمد بن زايد.

وتشهد المباريات تألق عدد من كبار نجوم الكرة العالمية، من أبرزهم كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة، إلى جانب المواهب الإقليمية، مثل سالم الدوسري، وعبد الرزاق حمد الله، والذين يسعون جميعاً للفوز بكأس البطولة.

منذ انطلاقتها للمرة الأولى عام 2013، استطاعت البطولة التي ينظمها الاتحاد السعودي، ترسيخ حضورها تجمعاً سنوياً لنخبة أندية كرة القدم السعودية، وفي بداية الأمر، انطلقت البطولة عبر نظام مواجهة بطل الدوري ضد بطل الكأس، إلى أن تم تغيير النظام خلال موسم 2022-2023، لتشمل فريقين إضافيين، حيث باتت تضم الفريقين الفائزين والوصيفين لكل من كأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري المحترفين.

وتمثل استضافة النسخة الحادية عشرة من كأس السوبر السعودي، خطوة مهمة أخرى في تعزيز مكانة أبوظبي، مركزاً عالمياً لاستضافة الفعاليات والمسابقات الرياضية المرموقة، كما تواصل الإمارة استضافة أحداث متميزة على غرار نزالات «يو إف سي» ومباريات تجمع أبرز فرق الرابطة الوطنية الأميركية لكرة السلة، وسباقات «الفورمولا-1»، لتستمر في جذب المشجعين والزوار من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، عبر مجموعة متنوعة من الفعاليات المقامة على مدار العام.

ويصاحب هذا الحدث أجندة حافلة بالفعاليات المتنوعة والمتواصلة على امتداد أنحاء الإمارة، بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر السعيد، ما يتيح للزوار من شتى أنحاء الشرق الأوسط والخليج العربي مشاهدة أفضل مواهب كرة القدم الإقليمية في أبوظبي.