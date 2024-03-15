16 مدرباً في «قائمة الراحلين»!

رضا سليم (دبي)



تحول «شبح الإقالة» إلى «كابوس» يطارد المدربين في «دوري أدنوك للمحترفين»، بعدما سجل الموسم الحالي رقما قياسياً بالاستغناء عن خدمات 16 مدرباً، بسبب سوء النتائج، ومنهم من حمل لقب «المدرب المؤقت» لتوليه المهمة لفترة قصيرة، ولم يتبق إلا 4 مدربين فقط احتفظت بهم أنديتهم، وهم الصربي ميلوش «الوصل»، والذي يتربع على صدارة الدوري، ومواطنه ماركو نيكوليتش «شباب الأهلي» وصيف الترتيب، والسلوفيني داركو ميلانيتش «بني ياس»، والروماني كوزمين أولاريو «الشارقة» والأخير يواجه شبح الإقالة، وهو ما يتردد كثيراً بين جماهير «الملك» بسبب تراجع النتائج.

والمثير هذا الموسم أن عدداً من الأندية استغنى عن أكثر من مدرب، في محاولة لتحسين النتائج، ورغم أن الإيطالي فابيو فيفياني مدرب حتا آخر المنضمين إلى القائمة، بعد قرار إقالته، إلا أنه لم يكن الأول في ناديه، بعد رحيل الصربي زيليكو ماركوف، بعد الخسارة في أول ثلاث مباريات بالموسم، خلال سبتمبر الماضي، ويسير فريق الإمارات في اتجاه الأكثر تغييراً للمدربين، حيث بدأ الموسم مع محمد الجالبوت، الذي غادر بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام الوصل، وتولى المهمة الإسباني لويس بلاناجوما الذي حصد 5 نقاط فقط في 12 مباراة، قاد خلالها «الصقور» في الدوري، وخلفه الإيطالي والتر زينجا.



ودخل الوحدة قائمة التغييرات، بعدما رحل موسيماني عن تدريب «العنابي» بعد 7 جولات فقط، وإسناد المهمة إلى أرنو بويتنويج، مدرب الرديف، قبل التعاقد مع الصربي جوران توفيجدزيتش، ولجأ عجمان إلى تغيير البرازيلي كايو زاناردي، بعد الجولة الرابعة، وتعاقد مع دانيال إيسايلا الذي نجح في تحسين النتائج.

وانضم عبدالعزيز العنبري إلى قائمة «المقالين»، بعدما رحل من خورفكان وحل بدلاً منه جيرارد زاراجوسا الذي عمل مع الفريق بـ «صفة مؤقتة»، قبل أن يتم التعاقد مع نيبوشا يوفوفيتش.

وأقال النصر مدربه الصربي جوران، وتعيين ليبوريو كاماراتا مؤقتاً، إلى أن تم التعاقد مع الهولندي ألفريد شرودر الذي رحل من العين، ويدرب «الزعيم» حالياً الأرجنتيني هيرنان كريسبو الذي قاد «البنفسج إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، ونهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

واستغنى الجزيرة عن مدربه الهولندي فرانك دي بور، وحل بدلاً منه مؤقتاً الهولندي دي كليرك، إلى أن تعاقد النادي مع الروماني ميريل رادوي الذي رحل من البطائح، وتولى الكرواتي جوران توميتش المهمة بدلاً منه.

ولم يبتعد اتحاد كلباء عن «شبح الإقالات»، بعدما استغنى عن فرهاد مجيدي، وإسناد المهمة إلى غازي الشمري مدرب «الرديف»

قائمة الإقالات في الموسم

زيليكو ماركوف «حتا»

محمد الجالبوت «الإمارات»

بيتسو موسيماني «الوحدة»

عبدالعزيز العنبري «خورفكان»

كايو زاناردي «عجمان»

جيرارد ساراجوسا «خورفكان»

جوران توجوفيدتش «النصر»

فابريزيو كاماراتا «النصر»

ألفريد شرودر «العين»

لويس بلاناجوما «الإمارات»

آرنو بويتنويج «الوحدة»

فرانك دي بور «الجزيرة»

دي كليرك «الجزيرة»

ميريل رادوي «البطائح»

فرهاد مجيدي «اتحاد كلباء»

فابيو فيفياني «حتا»