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هونج كونج تسجل أعلى درجة حرارة منذ 140 عاماً

جانب من هونج كونج
24 مارس 2024 14:43

سجلت هونج كونج اليوم الأحد، أعلى درجة حرارة مسجلة خلال شهر مارس منذ 140 عاما، بحسب ما أعلنه مرصد المدينة.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاحد بأن درجة الحرارة القصوى التي تم قياسها في المرصد بلغت 5ر31 درجة مئوية (7ر88 درجة فهرنهايت) - وهي أعلى درجة تم تسجيلها خلال شهر مارس منذ بدء التسجيل في عام 1884.

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وفي الوقت نفسه، ارتفعت درجة الحرارة إلى أكثر من 32 درجة مئوية في المناطق الشمالية القريبة من مدينة شنتشن في البر الرئيسي الصيني. وكان المرصد حذر يوم الخميس الماضي من توقعات بأن تشهد المدينة درجات حرارة أعلى من المعدل الطبيعي هذا العام، "مع وجود احتمال كبير بأن تصل درجات الحرارة إلى أعلى 10 درجات تم تسجيلها على الإطلاق".

جدير بالذكر أن تغير المناخ تسبب في ارتفاع درجات الحرارة وزيادة تكرر الظواهر الجوية القاسية وحدتها في أنحاء العالم.

المصدر: وكالات
درجات الحرارة
هونج كونج
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