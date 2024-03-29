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زلزال قوي يضرب باكستان

زلزال
29 مارس 2024 13:04

هز زلزال بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر، منطقة "سوات" والمناطق المجاورة لها، في إقليم "خيبر باختونخوا"، في وقت متأخر من الليلة الماضية.

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وخرج السكان من منازلهم مذعورين. ولم يتم الإبلاغ عن أي خسائر في الأرواح والممتلكات، في أي جزء من منطقة "سوات" بسبب الزلزال، حسب صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم الجمعة.

ووفقاً للمركز الوطني لرصد الزلازل في إسلام آباد، فإن مركز الزلزال، كان يقع في المنطقة الحدودية مع باكستان وأفغانستان وطاجيكستان، على عمق 71 كيلومتراً.

وأمس الخميس ،ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة، على مقياس ريختر، مدنا مختلفة، في باكستان، بما في ذلك إسلام آباد وبيشاور ومردان وكوهات وسوات.

المصدر: وكالات
زلزال
باكستان
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