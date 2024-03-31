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"قضاء أبوظبي" تنظم ملتقى أسرياً بمركز رعاية الأحداث

"قضاء أبوظبي"
31 مارس 2024 12:21

نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، ملتقى أسرياً بمركز رعاية الأحداث في منطقة المفرق، بالتزامن مع يوم زايد للعمل الإنساني، الذي يصادف 19 رمضان من كل عام.

 

ويهدف الملتقى إلى تعزيز القيم الإنسانية وغرس ثقافة العطاء والعمل الخيري لدى الأحداث، سيرا على النهج الذي أرساه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، لنشر الخير والتسامح في المجتمع.

 

ويأتي تنظيم هذه الفعالية خلال أيام الشهر الفضيل، في إطار توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتكثيف المبادرات الهادفة إلى ترسيخ القيم النبيلة في نفوس الأحداث، بما يسهم في تأهيلهم كأفراد فاعلين في المجتمع.

 

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وشهد الملتقى الأسري، مشاركة واسعة من أسر الأحداث المودعين في مراكز الرعاية، وتضمنت فعالياته استعراض مآثر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في العمل الخيري ومد يد العون والمساعدة للمحتاجين في شتى بقاع الأرض من دون تمييز أوتفرقة.

 

كما تضمنت فعاليات الملتقى الأسري، تقديم عرض عن أهمية العمل الإنساني وثقافة العطاء والمساعدة والتعاضد والتعايش ونشر روح الأمل، بما ينعكس على سلوكيات الأفراد ويسهم في ترسيخ الروح الإيجابية.

 

وفي ختام الملتقى، تناول الأحداث وأسرهم الإفطار الرمضاني مع العمال والموظفين في مركز رعاية الأحداث، ومن ثم توزيع الهدايا على العمال.

 

 

المصدر: وام
قضاء أبوظبي
رعاية الأحداث
يوم زايد للعمل الإنساني
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