الأربعاء 3 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

انتهاك صارخ

انتهاك صارخ
3 ابريل 2024 00:01

استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي فريق مؤسسة المطبخ المركزي العالمي أثناء القيام بواجبه الإنساني في غزة، يعد انتهاكاً صارخاً لجميع المعاهدات الدولية التي تكفل حماية عمال الإغاثة والإنقاذ، كما يشكل إعاقة لجهود العاملين في مجال العمل الإنساني ممن يكرسون حياتهم لخدمة المحتاجين والمتأثرين من هذه الكارثة الإنسانية التي تهدد حياة المدنيين الأبرياء في القطاع. 
الإمارات دانت، بأشدّ العبارات، هذه الجريمة النكراء بحق فريق مؤسسة المطبخ المركزي العالمي الذي يعتبر شريكاً للدولة في مبادرة أمالثيا لتعزيز الاستجابة الإنسانية، وتقديم مساعدات عاجلة إلى غزة لتفادي وقوع المجاعة في شمال القطاع، والتخفيف من حدة معاناة السكان المدنيين من خلال توصيل الإمدادات الغذائية، وتوزيعها بشكل آمن. 
تطور خطير ينتهك قواعد القانون الدولي الإنساني، ويتطلب القيام بتحقيق عاجل ومستقل وشفاف، ومعاقبة المتسببين، لضمان عدم تكراره، وضرورة أن تمارس إسرائيل مسؤوليتها في حماية العاملين في المجال الإنساني للقيام بدورهم الحيوي بأمان، ودون الخوف على حياتهم، خاصة أن الأسر الفلسطينية بحاجة ماسة إلى المتطلبات الأساسية لمنع تفاقم الوضع الإنساني، وضمان تدفق المساعدات بشكل عاجل وآمن ومستدام، ودون عوائق. 

أخبار ذات صلة
قرقاش: استهداف فريق المطبخ المركزي العالمي في غزة خرق واضح للقوانين الدولية
السيسي: حماية أمن مصر الإقليمي وتحقيق تطلعات الشعب أولوية
الاحتلال الإسرائيلي
إسرائيل
فلسطين
غزة
قطاع غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
مؤسسة المطبخ المركزي العالمي
آخر الأخبار
الدكتور عادل الشرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بريسايت
اقتصاد
دور تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في تعزيز السلامة العامة
اليوم 13:20
4 منافسات في كأس «أم الإمارات» للجو جيتسو
الرياضة
4 منافسات في كأس «أم الإمارات» للجو جيتسو
اليوم 15:27
فريق بحثي من أميركية الشارقة يطور تكنولوجيا بلوكشين مبتكرة لتداول أرصدة الكربون
علوم الدار
فريق بحثي من أميركية الشارقة يطور تكنولوجيا بلوكشين مبتكرة لتداول أرصدة الكربون
اليوم 15:17
«ياس مان» يطارد الجولة الثالثة للتاج العربي في مضمار أبوظبي
الرياضة
«ياس مان» يطارد الجولة الثالثة للتاج العربي في مضمار أبوظبي
اليوم 15:17
«مصدر» تستضيف القمة العالمية لطاقة المستقبل في أبوظبي
اقتصاد
«مصدر» تستضيف القمة العالمية لطاقة المستقبل في أبوظبي
اليوم 15:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©