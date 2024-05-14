رؤية تنموية

لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يؤكد اهتمام القيادة الرشيدة الدائم بدفع المسيرة الوطنية والنهضة الطموحة لدولة الإمارات، من خلال المبادرات والمشروعات الوطنية، في إطار رؤية استشرافية شاملة تنشد تحقيق التنمية المستدامة بمختلف جوانبها، وتلبي تطلعات شعبها نحو مجتمع أكثر ازدهاراً.

قيادتنا الرشيدة حريصة على متابعة كل ما يخدم قضايا المواطن ويحقق تطلعاته، كونه يعتبر محور خطط واستراتيجيات ورؤى الدولة التنموية الشاملة الهادفة إلى تحقيق أعلى درجات الرفاهية والاستقرار والسعادة للمواطنين وأسرهم، وضمان حياة كريمة ومستدامة للأجيال الحالية والقادمة، وبناء أفضل بيئة اقتصادية واجتماعية وتنموية، إضافة إلى تعزيز قدرات الدولة التنافسية في جميع القطاعات.

رؤية القيادة الرشيدة تترجم الأهداف الوطنية، وترسخ مبادئ الخمسين، وتضمن استدامة مسيرة النمو وقدرتها على تجاوز أي تحدٍّ، عبر العمل بنهج استباقي، وتكثيف الجهود، وتعزيز الشراكات مع دول العالم، وترسيخ ثقافة الابتكار والتميز والريادة، لتكون دولتنا نموذجاً تنموياً متفرداً.