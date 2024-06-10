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حل الأزمات

حل الأزمات
11 يونيو 2024 00:01

الإمارات تجدد دعوتها، في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة «بريكس»، إلى وضع حد للمأساة الإنسانية في قطاع غزة، من خلال وقف فوري ودائم لإطلاق النار في القطاع، إلى جانب إيصال المساعدات الإنسانية بسرعة ومن دون عوائق إلى المحتاجين، وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين؛ ذلك أن تفاقم هذه الأزمة يلقي بظلاله على الاستقرار، ويرفع مستويات التصعيد في المنطقة.
الإمارات تستثمر هذه اللقاءات والتجمعات الدولية المهمة في التأكيد على ضرورة  إعلاء مبدأ تعزيز الحوار والدبلوماسية لحل الأزمات، كما أوضح سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، خلال مشاركته في اجتماع «بريكس»؛ ذلك أن مثل هذه القنوات السياسية تهيئ المسار أمام إحلال السلام وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعمل على إيجاد أفق سياسي جاد وبناء لإعادة المفاوضات بهدف تحقيق السلام العادل والشامل.
الإمارات تؤمن بتحفيز العمل الجماعي للتغلب على التحديات العالمية الملحة، والعمل العالمي المنسق، والتعاون المتعدد الأطراف، وبناء جسور التعاون الاقتصادي؛ لتحقيق الرخاء والاستقرار، تجسيداً لسياسة واستراتيجية وقيم ومبادئ دولة الإمارات في بناء علاقاتها مع الدول، إلى جانب سعيها الدائم مع الشركاء لترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي، من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً للجميع.

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