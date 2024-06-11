صراع العمالقة.. 8 منتخبات مرشحة للتتويج بـ «يورو 2024»

معتز الشامي (أبوظبي)

تشهد منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024» في نسختها الـ 17، صراعاً شرساً بين عدد من المنتخبات نحو لقب اليورو، وعلى رأسهم المنتخب الإيطالي حامل اللقب النسخة الماضية، ونستعرض في التقرير التالي أبرز 8 منتخبات يتنافسون على لقب كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»:

ألمانيا «الأرض واللقب الرابع»

يلعب المنتخب الألماني البطولة على أراضي بلاده ووسط جمهوره، ويسعى لاستغلال سلاحي الأرض والجمهور، من أجل كسر الشراكة مع المنتخب الإسباني في قائمة الأكثر تتويجاً بلقب كأس أمم أوروبا، يحمل المنتخب الإسباني في رصيده 3 ألقاب من اليورو بالتساوي مع إسبانيا، ويتطلع لحصد اللقب الرابع أمام جماهيره، ويتسلح منتخب الماكينات الألمانية بعدد من أبرز العناصر، على رأسهم الحارس المخضرم مانويل نوير لاعب بايرن ميونيخ الألماني، وتوني كروس نجم وسط ريال مدريد، وجوشوا كيميتش «بايرن ميونيخ»، وأنطونيو روديجر مدافع ريال مدريد، وجمال موسيالا نجم البايرن وزميله ليروي ساني.

إسبانيا «الأكثر تتويجاً»



يتساوى المنتخب الإسباني في قائمة الأكثر تتويجاً بلقب كأس الأمم الأوروبية، مع نظيره الألماني برصيد 3 ألقاب، ويستهدف «الماتادور» خطف اللقب من أراضي المانشافت والانفراد بصدارة الأكثر تتويجاً بالمسابقة القارية، ويخوض «الماتدور» الإسباني منافسات اليورو، متسلحاً بعدد من أبرز اللاعبين، منهم رودري نجم وسط مانشستر سيتي، وبيدري جونزاليس موهبة برشلونة، ولامين يامال جناح البارسا، وثنائي الريال كارفخال وناتشو.

إيطاليا «حامل اللقب»

يسعى المنتخب الإيطالي إلى الحفاظ على لقب اليورو الذي توج به في نسخة 2020، على الأراضي الألمانية، ويستهدف اللقب الثالث من المسابقة القارية على مدار تاريخه، ويتساوى منتخب الآزوري مع منتخب الديوك الفرنسية، في وصافة قائمة الأكثر تتويجاً بلقب اليورو برصيد لقبين لكل منهما.

يدافع عن أحلام المنتخب الإيطالي في يورو 2024، كوكبة من النجوم يتصدرهم جيانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان، وفيديريكو كييزا مهاجم يوفنتوس، وجيانلوكا مانشيني نجم روما وثلاثي الإنتر أتشيربي وأليساندرو باستوني وفيديركو ديماركو.

فرنسا

يستعد المنتخب الفرنسي لخوض منافسات يورو 2024، بواحدة من أقوي قوائم المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية، وأعلن ديديه ديشامب مدرب الديوك، عن القائمة المشاركة في بطولة اليورو، وعلى رأسها نجم ريال مدريد المنتظر كيليان مبابي، وعثمان ديمبيلي جناح باريس سان جيرمان، وثنائي ريال مدريد إدواردو كامافينجا، وأوريلين تشواميني وأنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد، وماركوس تورام نجم الإنتر، وتوج منتخب فرنسا بلقبين من بطولة اليورو، نسختي 1984 و2000، ويأمل في الفوز باللقب الثالث من البطولة الأغلى في القارة العجوز.

البرتغال

ونجح النجم كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال، في قيادة بلاده لكتابة التاريخ بالحصول على اللقب الأول من بطولة اليورو في 2016 بعد هزيمة فرنسا، ويحلم في تكرار هذا الإنجاز على الأراضي الألمانية بنسخة 2024، ويملك المنتخب البرتغالي تشكيلة مدججة بالنجوم، على رأسها القائد كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي، وبيرناردو سيلفا لاعب نجم مان سيتي، وروبن دياز صخرة دفاع مان سيتي، ورافائيل لياو مهاجم ميلان الإيطالي.

هولندا

حصل منتخب الطواحين الهولندية على لقب يورو 1988، وهو من المرشحين للتتويج بنسخة 2024 في ألمانيا، لما يملكه من عناصر مميزة في قائمته المشاركة ببطولة كأس الأمم الأوروبية، ويتصدر قائمة هولندا في يورو 2024، فيرجيل فان دايك مدافع ريال مدريد، ماتياس دي ليخت لاعب بايرن ميونيخ، كودي جاكبو نجم ليفربول، دينزل دومفريس مدافع إنتر ميلان، فيرنكي دي يونج نجم وسط برشلونة، ممفيس ديباي مهاجم أتلتيكو مدريد، تشافي سيمونز نجم لايبزيج الألماني.

إنجلترا

يمني جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا، نفسه بوضع الأسود الثلاثة في سجلات المتوجين بلقب اليورو لأول مرة في التاريخ، بعدما كان قريباً من اللقب في 2020، لكن سقط بركلات الترجيح أمام منتخب إيطاليا المتوج في تلك النسخة، حيث يقود أحلام إنجلترا في يورو 2024، مع عدد من النجوم البارزة، يتصدرهم هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ، بوكايو ساكا جناح أرسنال، كايل والكر مدافع مانشستر سيتي، ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول، ديكلان رايس نجم وسط أرسنال، والمتألق جود بيلينجهام لاعب وسط ريال مدريد، وثنائي مان سيتي جاك جريليتش وفيل فودين.

بلجيكا

يبحث كيفين دي بروين قائد منتخب بلجيكا، عن صناعة المجد للشياطين الحمر على الصعيد الأوروبي، من خلال الحصول على لقب كأس الأمم الأوروبية 2024 في ألمانيا، وكان أكبر إنجاز لمنتخب بلجيكا في بطولة اليورو، الحصول على وصيف نسخة 1980، وتوج باللقب منتخب ألمانيا الغربية.

ويرافق دي بروين في قائمة بلجيكا، نخبة من اللاعبين على رأسهم دوكو جناح مانشستر سيتي، روميلو لوكاكو مهاجم روما الإيطالي، كاراسكو مهاجم الشباب السعودي.