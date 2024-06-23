463 لاعباً من «مواليد الدولة» يستفيدون من «تعديلات اللوائح»



معتصم عبدالله (دبي)



عززت تعديلات لوائح اتحاد الكرة ورابطة المحترفين، للموسم الجديد 2024- 2025، الفرصة أمام 463 لاعباً من المقيدين في صفوف الأندية للموسم الماضي 2023- 2024، في فئة «مواليد الدولة»، من أجل المشاركة بصورة أوسع في منافسات الموسم الجديد، والذي ينطلق في أغسطس المقبل.

وأقر التعميم السنوي للقيد والتسجيل للموسم 2024- 2025، والصادر عن اتحاد الكرة معاملة اللاعبين فئة «مواليد الدولة» مثل اللاعبين المواطنين، من حيث القيد التسجيل في قوائم فرق الأندية، والمشاركة في المسابقات، وهي ذات الخطوة التي انتهجتها «رابطة المحترفين» بشأن مسابقات الموسم الجديد.

وتفصيلاً، حدد التعميم السنوي للقيد والتسجيل لموسم 2024- 2025، أعداد اللاعبين في الفريق الأول للأندية المشاركة في مسابقات رابطة المحترفين بـ 15 لاعباً لفئات «المواطنين، أبناء المواطنات، حملة الجوازات، مواليد الدولة»، مقابل 5 لاعبين في فئة «المقيمين»، و5 لاعبين في فئة «الأجانب».

فيما تضم قوائم «فرق دوري تحت 23 عاماً»، 24 لاعباً لفئات «المواطنين، أبناء المواطنات، حملة الجوازات، مواليد الدولة»، مقابل 6 لاعبين في فئة «الأجانب»، وفي فرق «دوري الدرجة الأولى» بعدد 20 لاعباً لفئة المواطنين ومن في حكمهم، مقابل 6 لاعبين في فئة «المقيمين»، و4 لفئة «الأجانب».

في المقابل، قررت الرابطة تقليص قائمة الفرق في المباريات إلى 23 لاعباً، على ألا يزيد العدد من الأجانب والمقيمين على 10 لاعبين، ويجب في جميع الأحوال ألا يزيد عدد الأجانب والمقيمين داخل الملعب على 7 لاعبين، مقابل ألا يزيد عدد الأجانب والمقيمين داخل الملعب على 8 لاعبين في «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» حصراً.

بدوره حدد التعميم السنوي لمسابقات دوري الأولى والثانية والثالثة والمراحل السنية للموسم الجديد 2024- 2025 والصادر عن اتحاد الكرة، أعداد اللاعبين في قائمة المباراة وداخل الملعب حسب المسابقات، وبينت اللائحة عدد اللاعبين المقيمين والأجانب في قائمة المباراة بـ 8 لاعبين، على ألا يزيد العدد الأجانب والمقيمين عن 6 لاعبين أثناء سير المباراة، وهو ذات الأمر الذي ينطبق على مسابقات تحت 21 وتحت 18 وتحت 16.

وحددت اللوائح أعداد المقيمين في مسابقات تحت 15 و14 سنة بـ 7 في قائمة المباراة، على أن يكون الحد الأقصى أثناء سير المباراة 4 لاعبين، مقابل 4 لاعبين في قائمة المباراة من الفئة ذاتها في مسابقات تحت 13 و12 و11، على أن يكون الحد الأقصى أثناء سير المباراة 4 لاعبين، في الوقت الذي تكون فيه المشاركة مفتوحة في مسابقات تحت 10 سنوات ومدارس الكرة.

وتضم قوائم الأندية في اتحاد الكرة للموسم الماضي 463 لاعباً مقيدين في فئة مواليد الدولة، من بينهم 46 لاعباً في صفوف الفريق الأول لمسابقات المحترفين، دوري الأولى، الثانية، الثالثة، فضلاً عن لاعبي فرق المراحل السنية.

ويبرز في قائمة الفريق الأول لأندية دوري المحترفين من اللاعبين «فئة المواليد» الخماسي أحمد شحدة أبوناموس، أدهم خالد «بني ياس»، محمد عوض الله «خورفكان»، عبدالله الرفاعي «البطائح»، عايض خميس «عجمان»، وفي فرق «دوري تحت 21»، الرباعي عبادة كامل «العين»، سالم السومحي «الوحدة»، عبدالله باصمد «الشارقة»، محمود يزن «عجمان».