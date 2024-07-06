5 أسباب لشرب الماء

ينصح الأطباء بشرب الكثير من الماء خاصة خلال فصل الصيف حيث ترتفع درجات الحرارة ويكون الجسم أكثر عرضة للإصابة بالجفاف.

موقع "ويب إم دي" الأميركي استعان بأطباء واختصاصيي التغذية لشرح فوائد شرب الماء.

يقول جوان كوليماي، اختصاصي التغذية "اعتبِر الماء عنصرًا غذائيًا يحتاجه جسمك، وهو موجود في السوائل والماء العادي والأطعمة. وهي عناصر ضرورية يوميًا لتعويض الكميات الكبيرة من الماء التي يفقدها الجسم".

يضيف الدكتور ستيفن جيست، طبيب أمراض الكلى "يفقد الجسم السوائل بشكل مستمر، من خلال تبخر الجلد والتنفس والبول، ويجب استبدال هذه الخسارة يوميًا من أجل صحة جيدة".

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عندما لا يتساوى الاستهلاك من الماء مع ما يُفقد منه، يمكن أن يصاب الشخص بالجفاف. ويزداد فقدان السوائل في مواسم الحر، وأثناء ممارسة التمارين الرياضية الشاقة، وفي الارتفاعات العالية، ولدى كبار السن، الذين قد لا يكون إحساسهم بالعطش حادًا.

فيما يلي خمسة أسباب تجعلك تتأكد من شرب كمية كافية من الماء أو السوائل الأخرى كل يوم:

1. توازن السوائل

يساعد شرب الماء في الحفاظ على توازن السوائل في الجسم. يتكون جسم الإنسان من حوالي 60% من الماء. وتشمل الوظائف الجسدية التي تؤديها السوائل: الهضم، والامتصاص، والدورة الدموية، وإنتاج اللعاب، ونقل المواد الغذائية، والحفاظ على درجة حرارة الجسم.

يقول جيست، وهو أيضًا أستاذ مساعد للطب في جامعة ستانفورد بولاية كاليفورنيا الأميركية "من خلال الغدة النخامية الخلفية، يتواصل الدماغ مع الكليتين ويخبرهما بكمية الماء التي يجب أن تفرزاها أو تحتفظان بها كاحتياطيات".

يؤكد جيست أنه عندما تنخفض كمية السوائل في الجسم، يقوم الدماغ بتنشيط آلية العطش في الجسم. وما لم تكن تتناول أدوية تجعلك تشعر بالعطش، يجب عليك الاستماع إلى تلك الإشارات وشرب الماء أو سوائل أخرى كالعصير أو الحليب أو القهوة أو الشاي.

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2. المساعدة في التحكم في السعرات الحرارية

لسنوات عديدة، كان متبعو الحميات يشربون الكثير من الماء كاستراتيجية لإنقاص الوزن. في حين أن الماء ليس له أي تأثير سحري على فقدان الوزن، إلا أن تناولها بدلا من المشروبات ذات السعرات الحرارية العالية يمكن أن يساعد بالتأكيد.

تقول الدكتوره باربرا رولز "يتطلب النجاح في إنقاص الوزن اختيار مشروبات خالية من السعرات الحرارية بدلاً من المشروبات ذات السعرات الحرارية و/أو تناول نظام غذائي من الأطعمة الغنية بالمياه والتي تكون أكثر صحة وأكثر إشباعًا وتساعدك على تقليل السعرات الحرارية".

فالطعام، الذي يحتوي على نسبة عالية من الماء، يميل إلى أن يبدو أكبر حجمًا، ويتطلب المزيد من المضغ، ويمتصه الجسم بشكل أبطأ، مما يساعدك على الشعور بالشبع. تشمل الأطعمة الغنية بالمياه الفواكه والخضروات والمرق ودقيق الشوفان والفاصوليا.

3. الماء يساعد على تنشيط العضلات

الخلايا التي لا تحافظ على توازن السوائل تذبل، مما قد يؤدي إلى إرهاق العضلات. يقول جيست "عندما لا تحتوي الخلايا العضلية على سوائل كافية، فإنها لا تعمل بشكل جيد وقد يتأثر الأداء".

شرب كمية كافية من السوائل مهم عند ممارسة الرياضة. توصي إرشادات الكلية الأميركية للطب الرياضي بأن يشرب الشخص حوالي 500 مليلتر من السوائل قبل ساعتين من التمرين. أثناء ممارسة التمارين الرياضية، تنصح الكلية بالبدء في شرب السوائل مبكرًا، وعلى فترات منتظمة لتعويض السوائل المفقودة بسبب التعرق.

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4. يساعد الماء في الحفاظ على مظهر جيد للبشرة

تحتوي بشرتك على الكثير من الماء، وتعمل كحاجز وقائي لمنع فقدان السوائل الزائدة. لكن لا تتوقع أن يؤدي الإفراط في الترطيب إلى محو التجاعيد، كما يقول كينيث إلنر طبيب الأمراض الجلدية في أتلانتا.

ويؤكد "فقدان السوائل يجعل بشرتك تبدو أكثر جفافاً وتجعداً، وهو ما يمكن تحسينه بالترطيب المناسب. ولكن بمجرد حصولك على كمية كافية من الماء، تتولى الكلى المسؤولية وتفرز السوائل الزائدة".

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5. الماء يساعد الكليتين

تنقل سوائل الجسم الفضلات داخل وخارج الخلايا. السم الرئيسي في الجسم هو نيتروجين اليوريا في الدم، وهي فضلات قابلة للذوبان في الماء قادرة على المرور عبر الكلى لتفرز في البول، كما يوضح جيست. ويقول: "تقوم الكليتان بعمل رائع في تطهير الجسم وتخليصه من السموم ما دامت كمية السوائل التي يتناولها الشخص كافية".

عندما لا يحصل جسمك على كمية كافية من السوائل، يزداد تركيز البول ولونه ورائحته لأن الكلى تحبس السوائل للقيام بوظائف الجسم.

والأشخاص الذين يشربون القليل جدًا بشكل مزمن، قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بحصوات الكلى، كما يحذر جيست.