163 % زيادة في قيمة العلامة التجارية لـ «إنفيديا» إلى 44.5 مليار دولار



حسام عبدالنبي (أبوظبي)

ارتفعت قيمة العلامة التجارية لشركة إنفيديا «NVIDIA» بنسبة 163% لتصل إلى 44.5 مليار دولار بسبب ابتكارات الذكاء الاصطناعي الرائدة التي تحدث تأثيراً كبيراً في مختلف الصناعات، وفقاً لتقرير جديد صدر أمس عن Brand Finance، شركة الاستشارات الرائدة في العالم لتقييم العلامات التجارية.

وأكد التقرير حصول شركة NVIDIA، وهي المورد الرئيسي للرقائق في مجال الذكاء الاصطناعي، على مكانة أسرع علامة تجارية للتكنولوجيا نمواً هذا العام، لتصعد العلامة التجارية 19 مرتبة وتأتي في المركز العاشر بين العلامات التجارية التكنولوجية الأكثر قيمة على مستوى العالم. وأشار إلى أن بيانات تتبع العلامة التجارية لشركة Brand Finance كشفت أيضاً أن العلامة التجارية لعملاق التكنولوجيا «إنفيديا» يُنظر إليها على أنها مبتكرة للغاية، بينما زادت مستويات الألفة والاعتبار والتوصية في عام 2024، مما يدعم درجة مؤشر قوة العلامة التجارية (BSI) لترتفع فوق 80 مع تصنيف قوة العلامة التجارية AAA-.

ووفقاً لتقرير «براند فاينانس»، فقد تصدرت قائمة العلامات التجارية لشركات التكنولوجيا الأكثر قيمة، آبل بنحو 516.6 مليار دولار، وتلتها ميكروسوفت بقيمة 340.4 مليار دولار، ثم جوجل بقيمة 333.4 مليار دولار، وجاءت العلامة التجارية لشركة أمازون في المركز الرابع بقيمة 308.9 مليار دولار، ثم «تيك توك» بقيمة 84.2 مليار دولار، وسامسونغ (82.2 مليار دولار)، ثم فيس بوك في المركز السابع (75.7 مليار دولار) وإنستغرام (70.4 مليار دولار) و«أوراكل» بقيمة 53.1 مليار دولار، و«إنفيديا» في المركز العاشر بقيمة 44.5 مليار دولار.

وذكر التقرير أن قيمة العلامة التجارية لشركة Microsoft، باعتبارها ثاني أسرع علامة تجارية للتكنولوجيا نمواً، تضاعفت من 191.6 مليار دولار في عام 2023 إلى 340.4 مليار دولار، حيث تعد رائدة في ابتكارات الذكاء الاصطناعي، وخاصة من خلال تعاونها مع OpenAI وهو جانب مهم من استراتيجية ابتكار الذكاء الاصطناعي للعلامة التجارية. وقال التقرير إنه وفي الوقت نفسه، أصبحت «آبل» العلامة التجارية التقنية الأكثر قيمة في العالم في عام 2024، متجاوزة أمازون من العام الماضي، مع ارتفاع مذهل في قيمة العلامة التجارية بنسبة 74% إلى 516.6 مليار دولار، بدعم من قدرتها على الحفاظ على استراتيجية تسعير متميزة وقيمة علامة تجارية قوية.، لافتاً إلى أن «آبل» حافظت على درجة BSI قوية تبلغ 86.5 من 100 وتصنيف قوة العلامة التجارية المرتبطة بها AAA، وهو تحسن عن تصنيف AAA- في العام الماضي، فيما تأتي جوجل في المركز الثالث (قيمة العلامة التجارية ارتفعت بنسبة 19% إلى 333.4 مليار دولار).

وعلق ريتشارد هايج، المدير الإداري لشركة «براند فاينانس»، بالقول إن الابتكار الدؤوب لشركة Nvidia في أجهزة الذكاء الاصطناعي، دفع قيمة علامتها التجارية إلى آفاق جديدة، في حين عزز نظام الذكاء الاصطناعي الشامل لشركة Microsoft مكانتها كحجر أساس لتكنولوجيا الأعمال الحديثة، منوهاً أن هذه العلامات التجارية تجسد التأثير العميق الذي يمكن أن تحدثه قدرات الذكاء الاصطناعي المتطورة في رفع قيمة العلامة التجارية وتشكيل مستقبل الصناعة العالمية.

أقوى العلامات

وفيما يخص أقوى العلامات التجارية لشركات التقنية، فقد صنف تقرير «براند فاينانس» شركة Weixin/WeChat (قيمة العلامة التجارية انخفضت بنسبة 17% إلى 41.8 مليار دولار) على لقب أقوى علامة تجارية تقنية تم تصنيفها هذا العام، وحصلت على درجة BSI 94.3 من 100 وتصنيف AAA+ المرموق لقوة العلامة التجارية.

وأضاف التقرير أن «يوتيوب» جاءت في المرتبة الثانية (ارتفعت قيمة العلامة التجارية بنسبة 7% إلى 31.7 مليار دولار)، بدرجة 92.7 من 100 على مؤشر BSI، مع الحفاظ على تصنيف AAA+ من العام الماضي. وأوضح أنه على الرغم من الانخفاض الطفيف في درجة BSI التي بلغت 92.5 من 100 هذا العام (93.2 من 100 في عام 2023)، أتت «جوجل» في المرتبة الثالثة بدرجة AAA+، لافتاً إلى أن شركة «نتفلكس» حلت في المركز الرابع في قائمة أقوى العلامات التجارية لشركات التقنية بدرجة 90.2 ضمن المؤشر، وتلتها «إنستغرام» بدرجة 88.2، و«ِACCENTURE» في المركز الخامس بدرجة 86.7، ثم «آبل» بدرجة 86.5 نقطة ضمن المؤشر، و«MERCADO LIBRE» بدرجة 86.4 نقطة و«TENCENT» بدرجة 86.2 نقطة و«سامسونغ» في المركز العاشر بدرجة 86.2 نقطة ضمن مؤشر BSI.