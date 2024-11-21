ديوان الرئاسة يعلن تغيير موعد تنظيم مسيرة الاتحاد ليكون يوم السبت 7 ديسمبر

أعلن ديوان الرئاسة تغيير موعد تنظيم مسيرة الاتحاد بمشاركة أبناء القبائل والتي تقام بمناسبة عيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات العربية المتحدة ليكون يوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2024، وذلك تعبيرا عما يحمله شعب الإمارات للوطن وقيادته من محبة ووفاء واعتزاز.

ديوان الرئاسة يعلن تغيير موعد تنظيم "#مسيرة_الاتحاد" بمشاركة أبناء القبائل والتي تقام بمناسبة عيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات العربية المتحدة ليكون يوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2024#مركز_الاتحاد_للأخبار pic.twitter.com/EhRWY3VeuX — علوم الدار - مركز الاتحاد للأخبار (@oloumaldar) November 21, 2024