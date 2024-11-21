الخميس 21 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ديوان الرئاسة يعلن تغيير موعد تنظيم مسيرة الاتحاد ليكون يوم السبت 7 ديسمبر

ديوان الرئاسة يعلن تغيير موعد تنظيم مسيرة الاتحاد ليكون يوم السبت 7 ديسمبر
21 نوفمبر 2024 22:45

أعلن ديوان الرئاسة تغيير موعد تنظيم مسيرة الاتحاد بمشاركة أبناء القبائل والتي تقام بمناسبة عيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات العربية المتحدة ليكون يوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2024، وذلك تعبيرا عما يحمله شعب الإمارات للوطن وقيادته من محبة ووفاء واعتزاز.

أخبار ذات صلة
برعاية منصور بن زايد.. ذياب بن محمد بن زايد يشهد تكريم 325 طالباً وطالبة من خرّيجي مكتب البعثات الدراسية
عيد الاتحاد
تابع التغطية كاملة

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
ديوان الرئاسة
مسيرة الاتحاد
آخر الأخبار
مكتوم بن محمد يلتقي رئيس مجلس إدارة مجموعة «أكور» العالمية
علوم الدار
مكتوم بن محمد يلتقي رئيس مجلس إدارة مجموعة «أكور» العالمية
اليوم 19:36
حمدان بن زايد يزور النسخة السادسة لمعرض أبوظبي الدولي للقوارب
علوم الدار
حمدان بن زايد يزور النسخة السادسة لمعرض أبوظبي الدولي للقوارب
اليوم 22:11
ناشرات إماراتيات يثرين مهرجان العين للكتاب
التعليم والمعرفة
ناشرات إماراتيات يثرين مهرجان العين للكتاب
اليوم 23:15
سماع دوي إطلاق نار في جوبا عاصمة جنوب السودان
الأخبار العالمية
إطلاق نار كثيف في عاصمة جنوب السودان
اليوم 22:57
ديوان الرئاسة يعلن تغيير موعد تنظيم مسيرة الاتحاد ليكون يوم السبت 7 ديسمبر
علوم الدار
ديوان الرئاسة يعلن تغيير موعد تنظيم مسيرة الاتحاد ليكون يوم السبت 7 ديسمبر
اليوم 22:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©