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الرياضة

العين يعبر الجزيرة بـ «هاتريك» لابا

العين يعبر الجزيرة بـ «هاتريك» لابا
15 ديسمبر 2024 21:55

 
مراد المصري (أبوظبي)

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قلب العين تأخره بـ «ريمونتادا مثيرة»، بفضل «هاتريك» لابا كودجو، ليتفوق على الجزيرة 3-1، في المباراة التي أقيمت على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، ضمن «الجولة العاشرة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليرفع «الزعيم» رصيده إلى «18 نقطة»، ويتقدم إلى المركز الخامس، ويتجمد رصيد «فخر أبوظبي» عند «17 نقطة»، ويتراجع إلى المركز السادس.
تقدم الجزيرة بهدف سجله نبيل فقير في الدقيقة 52، ورد العين بثلاثة أهداف بتوقيع «القناص» لابا كودجو في الدقائق 63 و69 و85.
كان الجزيرة الأكثر خطورة خلال مجريات الشوط الأول، واقترب من افتتاح التسجيل، بعدما سدد محمد النني كرة قوية من خارج المنطقة، ارتدت من العارضة في الدقيقة 26، عاد الجزيرة ليهدر فرصة محققة، عندما واجه نبيل فقير المرمى، وسدد كرة تصدى لها الحارس خالد عيسى في الدقيقة 29، جاء رد العين قبل نهاية الشوط بتسديدة من سفيان رحيمي من خارج المنطقة، أنقذها الحارس علي خصيف بنجاح في الدقيقة 37.
وترجم الجزيرة أفضليته مطلع الشوط الثاني، بعد هجمة منظمة اختتمها ميلو بتمريرة، وصلت على رأس نبيل فقير الذي أودعها داخل الشباك، معلناً عن الهدف الأول في الدقيقة 52.
جاءت صحوة العين، بعد تسديدة من سفيان رحيمي ارتدت من مدافعي الجزيرة، لتصل إلى لابا المتمركز أمام المرمى، لم يتوانَ عن تحويلها برأسه داخل الشباك في الدقيقة 63.
وقلب العين النتيجة بهدف ثانٍ من لابا أيضاً برأسية من تمريرة عرضية لكاكو في الدقيقة 69، وأكمل لابا تفوق العين برأسية جديدة، بعد تمريرة عرضية من بندر الأحبابي في الدقيقة 85.

دوري أدنوك للمحترفين
العين
الجزيرة
لابا كودجو
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