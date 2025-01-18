قوافل إغاثية

الإمارات تدخل قافلتي مساعدات، وتطلق المشروع الإغاثي الأضخم في غزة، مع بدء تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، لإنهاء الأوضاع الإنسانية الحرجة التي يواجهها المدنيون، تجسيداً لموقفها الراسخ الداعي إلى ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين بشكل عاجل ومستدام، والسماح بتدفقها بكل السبل وبلا عوائق، في ظل المعاناة الإنسانية التي تكشفت تفاصيلها أكثر بعد نحو 15 شهراً من الحرب.

مساعدات الإمارات التي رحبت بالاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة ستزداد مع دخول اتفاق التهدئة حيز التنفيذ، في خطوة تمهد لوضع حد للحرب التي خلفت آلاف الضحايا والمصابين، وتسببت في نزوح أكثر من مليونين من سكان القطاع، وواجه خلالها المدنيون أوضاعاً إنسانية حرجة وصلت إلى حد المجاعة، كما تسببت في زعزعة أمن واستقرار المنطقة برمتها.

على مدى أشهر الحرب، أكدت الإمارات التزامها بتعزيز السلام والعدالة، وضمان حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، ومد جسور المساعدات الإنسانية بشكل مستدام، كما حشدت الجهود الدولية لضمان احترام القانون الدولي الإنساني، وتوفير الحماية للمدنيين، إلى جانب موقفها الراسخ في دعم مساعي إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.