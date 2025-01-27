إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تخصيص 2025 ليكون «عام المجتمع»، يجسد رؤية القيادة الرشيدة في وضع المجتمع وتماسكه وتقدمه وازدهاره ورفاهه على رأس قائمة الأولويات الوطنية، كما يُتوِّج جهوداً رسمية ممتدة عبر عقود أسهمت في إرساء دعائم وقيم مجتمعنا، وتعزيزها والاحتفاء بها، وتوثيق عرى التلاحم المجتمعي، ضمن مسيرتنا الاستثنائية في البناء والتنمية.

«عام المجتمع» أساسه أن نعمل معاً، وبشراكة وثيقة، ويداً بيد، وإذكاء روح المسؤولية المشتركة بما يعزز التلاحم بين الأفراد، ويدعم القيم الإماراتية، ويضمن بيئة تتيح للجميع الإسهام في تحقيق التقدم، إلى جانب توثيق الروابط الأسرية، وتمكين الأفراد وتنمية مواهبهم وإمكاناتهم المعرفية والمهارية، من أجل إعداد أجيال طموحة، وقادرة على المنافسة والابتكار والريادة.

«عام المجتمع» ستطلق خلاله فعاليات تترجم هذه المبادرة إلى أفعال ملموسة ونشاطات مثمرة تسهم في تعزيز رفاهية المجتمع الذي أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن قوته، وتماسكه، واستقراره، وصون هويته، تعني وطناً قادراً على تحقيق طموحاته، ومواجهة تحدياته، لذلك فإن الجميع في مجتمعنا مدعوون إلى المشاركة في هذه المسؤولية الوطنية المشتركة التي تصب في مصلحة بناء الوطن، ومستقبله المشرق.