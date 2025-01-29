نمو اقتصادي

الاقتصاد الوطني يواصل أداءه بقوة، وكفاءة، ومنافسة، إقليمياً ودولياً، في إطار رؤية القيادة الرشيدة ليكون الاقتصاد الأقوى والأنشط في العالم بحلول مئوية الدولة، محققاً نمواً كبيراً في القطاع المالي والمصرفي والتأميني، وانتعاشاً في قطاعات الاستثمار والسياحة والعقارات والصناعة، وزيادة متوالية في أرباح البنوك سنوياً، إضافة إلى إبرام العديد من الشراكات الاقتصادية مع مختلف دول العالم.

قفزات تنموية كبيرة تعزز مكانة الإمارات في صدارة مؤشرات التنافسية العالمية، وتحافظ على ريادة القطاع المصرفي في الشرق الأوسط، جراء سياسات تحفيزية للمستثمرين، والعمل على تهيئة أفضل بيئة للأعمال قائمة على التميز والابتكار، وإعداد تشريعات متقدمة، وتوفير بنية تحتية متطورة، إضافة إلى الاعتماد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحيوية.

أداء الاقتصاد الوطني يعكس قوة وكفاءة مختلف القطاعات في التعامل مع التحديات والتطورات العالمية، ويبرز أهمية السوق المحلي كبيئة وحاضنة مثالية للاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية، كما يؤكد نجاح الإمارات في تنفيذ خطط واستراتيجيات لتنويع اقتصادها، وتعزيز قوته ومرونته، وإرساء نهج استشرافي للتحديات، وتبني الاستباقية، لبناء نموذج اقتصادي معرفي عالمي مستدام.