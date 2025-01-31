انطلاق المرحلة قبل النهائية من «أمير الشعراء»

أبوظبي (وام)

انطلقت من مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي، الحلقة التاسعة نصف النهائية في الموسم الحادي عشر من برنامج «أمير الشعراء» الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث.

وأكملت أسماء الحمادي من الإمارات قائمة المتأهلين إلى نهائيات البرنامج بعد أن جاءت نتيجة تصويت الجمهور خلال الأسبوع الماضي بحصولها على 84 درجة من 100، لتنضم إلى كل من عبد الرحمن الحميري من الإمارات، وعبد الواحد عمران من اليمن، وعثمان الهيشو قرابشي من المغرب، والمختار عبد الله صلاحي من موريتانيا، ويزن عيسى من سوريا، في النهائيات.

حضر الحلقة معالي الدكتور جمال سند السويدي نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، والدكتور سلطان العميمي المدير التنفيذي لقطاع الشعر والموروث بالإنابة في هيئة أبوظبي للتراث، وعضوا اللجنة الاستشارية للبرنامج الدكتور عماد خلف، والشاعر رعد بندر، وجمهور من الشعراء والإعلاميين والأدباء والمثقفين ومحبي الشعر.

منحت لجنة التحكيم، المكونة من الدكتور علي بن تميم، والدكتور محمد حجو، والدكتور محمد أبو الفضل بدران الذي حل بديلاً للراحل الدكتور وهب رومية، أعلى درجات في الحلقة للشاعر عبد الرحمن الحميري وحصل على 28 درجة من 30، يليه عبد الواحد عمران بحصوله على 26 درجة، ويزن عيسى بـ 26 درجة، فيما حصلت أسماء الحمادي على 25 درجة، والمختار عبد الله صلاحي على 23 درجة، وعثمان الهيشو قرابشي على 22 درجة.

سيصوت الجمهور، خلال الأسبوع المقبل، بنسبة 40% للشعراء الستة الذين سيتنافسون في الحلقة النهائية الخميس المقبل التي ستمنحهم فيها لجنة التحكيم نسبة الـ 30% المتبقية من الدرجات، حيث يتم في نهاية الحلقة جمع درجات اللجنة مع درجات التصويت، لتعلن النتائج النهائية، وتحدد المراكز من السادس وصولاً إلى المركز الأول الفائز بمليون درهم ولقب «أمير الشعراء» للموسم الحادي عشر.

تضمنت الحلقة تقريراً مصوراً عن الدكتور وهب رومية عضو لجنة التحكيم الذي وافته المنية الثلاثاء الماضي، وسلط التقرير الضوء على سيرته العلمية ومكانته في المشهد الأدبي والنقدي العربي، ومساهماته الثرية في خدمة الأدب العربي.

كما استضافت الحلقة في مجاراة شعرية كلاً من: نجم «شاعر المليون» الشاعر الدكتور خميس بن محمد بن سلطان المقيمي من سلطنة عُمان، ونجم «أمير الشعراء» في الموسم السادس نذير الصميدعي من العراق.