102 جواد عربي تتنافس في سباق العين التاسع

عصام السيد (العين)

يستضيف مضمار نادي العين للفروسية والرماية، الخميس، فعاليات السباق التاسع، والذي يتألف من 7 أشواط، ويشارك في الحفل الذي ينطلق في الساعة الخامسة مساءً، 102 من الخيول العربية الأصيلة، تتنافس على جوائز 420 ألف درهم.

ويفتتح الشوط الأول لمسافة 2000 متر، وجوائزه 70 ألف درهم، مشاركة 13 من الخيول العربية الأصيلة «تكافؤ» في سن أربع سنوات فما فوق.

وتتنافس في الشوط الثاني لمسافة 1800 متر، وجوائزه 70 ألف درهم، 14 من الخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق «مبتدئة».

ويجتذب الشوط الثالث لمسافة 1800 متر، وجوائزه 70 ألف درهم، 15 خيلاً عربية أصيلة في سن أربع سنوات فما فوق «تكافؤ».

وتشارك في رابع الأشواط لمسافة 1800 متر، وجوائزه 70 ألف درهم، 15 خيلاً عربية أصيلة مبتدئة في سن أربع سنوات فما فوق.

وتتنافس 15 من الخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق من توليد الإمارات، في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، وجوائزه 70 ألف درهم.

ويجتذب الشوط السادس لمسافة 1400 متر، وجوائزه 70 ألف درهم، 15 خيلاً عربية أصيلة في سن أربع سنوات فما فوق «تكافؤ».

ويستقطب الشوط السابع لمسافة 1000 متر، وجوائزه 70 ألف درهم 15 من الخيول العربية الأصيلة، في سن أربع سنوات فما فوق «تكافؤ».

وأكدت اللجنة المنظمة بمضمار نادي العين، اكتمال الترتيبات لانطلاقة سباق الخيول في النادي، مع فرص للجمهور للفوز بجوائز نقدية عبر ترشيحات الخيول الفائزة.



الترشيحات

1 - موعود البدع، الصارم، ناصف

2 - آر بي أبيك، بركة، رويدا

3 - عتاب، زاهية الوثبة، ساموراي الزمان

4 - عزيزة، عارف، نوفل الوثبة

5 - شذي، الريم، كهرمان

6 - نايف، موج، الديناري

7 - أف مرموق، أف منيفة، طحان