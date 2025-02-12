الخميس 13 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

102 جواد عربي تتنافس في سباق العين التاسع

102 جواد عربي تتنافس في سباق العين التاسع
12 فبراير 2025 13:00

عصام السيد (العين)

يستضيف مضمار نادي العين للفروسية والرماية، الخميس، فعاليات السباق التاسع، والذي يتألف من 7 أشواط، ويشارك في الحفل الذي ينطلق في الساعة الخامسة مساءً، 102 من الخيول العربية الأصيلة، تتنافس على جوائز 420 ألف درهم.
ويفتتح الشوط الأول لمسافة 2000 متر، وجوائزه 70 ألف درهم، مشاركة 13 من الخيول العربية الأصيلة «تكافؤ» في سن أربع سنوات فما فوق.
وتتنافس في الشوط الثاني لمسافة 1800 متر، وجوائزه 70 ألف درهم، 14 من الخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق «مبتدئة».
ويجتذب الشوط الثالث لمسافة 1800 متر، وجوائزه 70 ألف درهم، 15 خيلاً عربية أصيلة في سن أربع سنوات فما فوق «تكافؤ».
وتشارك في رابع الأشواط لمسافة 1800 متر، وجوائزه 70 ألف درهم، 15 خيلاً عربية أصيلة مبتدئة في سن أربع سنوات فما فوق.
وتتنافس 15 من الخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق من توليد الإمارات، في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، وجوائزه 70 ألف درهم.
ويجتذب الشوط السادس لمسافة 1400 متر، وجوائزه 70 ألف درهم، 15 خيلاً عربية أصيلة في سن أربع سنوات فما فوق «تكافؤ».
ويستقطب الشوط السابع لمسافة 1000 متر، وجوائزه 70 ألف درهم 15 من الخيول العربية الأصيلة، في سن أربع سنوات فما فوق «تكافؤ».
وأكدت اللجنة المنظمة بمضمار نادي العين، اكتمال الترتيبات لانطلاقة سباق الخيول في النادي، مع فرص للجمهور للفوز بجوائز نقدية عبر ترشيحات الخيول الفائزة.

أخبار ذات صلة
شباب الأهلي.. «الشباك النظيفة» في «الخطوة السابعة»
10 ميداليات جديدة لمنتخبنا في «دولية فزاع» لـ«قوى أصحاب الهمم»


الترشيحات
1 - موعود البدع، الصارم، ناصف
2 - آر بي أبيك، بركة، رويدا
3 - عتاب، زاهية الوثبة، ساموراي الزمان
4 - عزيزة، عارف، نوفل الوثبة
5 - شذي، الريم، كهرمان
6 - نايف، موج، الديناري
7 - أف مرموق، أف منيفة، طحان

الإمارات
العين
نادي العين للرماية والفروسية
الخيول العربية الأصيلة
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
"الفلك الدولي" يحدد غرة شهر رمضان في معظم الدول الإسلامية
علوم الدار
تحديد غرة شهر رمضان فلكياً في معظم الدول الإسلامية
اليوم 11:45
"الأعمال الخيريّة العالميّة" تُطلق 80 مشروعا بقيمة 13 مليون في موريتانيا
علوم الدار
"الأعمال الخيرية العالمية" تُطلق 80 مشروعاً بقيمة 13 مليون درهم في موريتانيا
اليوم 13:02
شباب الأهلي.. «الشباك النظيفة» في «الخطوة السابعة»
الرياضة
شباب الأهلي.. «الشباك النظيفة» في «الخطوة السابعة»
اليوم 13:00
مشاركون في "قمة الحكومات": تسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي ضرورة ملحة للحكومات العربية
علوم الدار
مشاركون في "قمة الحكومات": تسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي ضرورة ملحة للحكومات العربية
اليوم 12:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©