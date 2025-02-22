أموريم: مانشستر يونايتد «مختفٍ»!



لندن (د ب أ)

ركز روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد على الإيجابيات، بعد العودة من التأخر والتعادل 2 -2 مع مضيفه إيفرتون، معترفاً بأن فريقه لم يكن موجوداً في الملعب بالشوط الأول. وقال أموريم في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) «لعبنا شوطاً واحداً فقط، ونجحنا في الخروج بالتعادل».

وأضاف المدرب البرتغالي «لم نكن موجودين في الشوط الأول، وكل ما تدربنا عليه طوال الأسبوع كان متاحاً في الملعب، ولكن فقدنا كرات لم يكن من المفترض أن نفقدها». واستدرك «لكن دعونا لا نلتفت للسلبيات فقط، وقلت في الشوط الثاني أنه بصرف النظر عما سيحدث، سننفذ ما تدربنا عليه طوال الأسبوع، ولكن بطاقة أكبر».

وواصل «أعتقد أنه كان واضحاً للجميع أننا قدمنا أداءً مختلفاً، ليس على مستوى التمركز، بل الجودة أيضاً».

وأضاف روبن أموريم «بالنسبة لي، في هذه الفترة، كل ملعب صعب حقاً، وخاصة عندما نلعب على ملعبنا ونحظى بدعم جماهيرنا طوال الوقت».

وأتم تصريحاته «هدفي هو الفوز بالمباراة القادمة، وإسعاد جماهيرنا؛ لأنهم يستحقون ذلك».