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استثمار تنموي

استثمار تنموي
25 فبراير 2025 00:15

زيارة الدولة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى إيطاليا، أعطت دفعة قوية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية واستثمار المقومات المتوافرة لدى البلدين في تحفيز أوجه التنمية المستدامة، من خلال الإعلان عن استثمار الإمارات 40 مليار دولار في إيطاليا، إلى جانب تبادل عدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات الاستثمار الكفيلة برفع أرقام النمو الاقتصادي في قطاعات حيوية ومهمة. 
مباحثات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، أكدت الرغبة والإرادة المشتركة لدى الجانبين، في دفع مسارات العمل المشترك، نحو آفاق أشمل، والمساهمة معاً في تعزيز الجهود الهادفة إلى ترسيخ الحوار والتعاون الدولي في مواجهة التحديات المشتركة التي يشهدها العالم، من أجل بناء مستقبل أفضل وأكثر ازدهاراً للأجيال المقبلة.
التعاون الإماراتي الإيطالي الذي أثمر عن نمو التبادل التجاري بين البلدين 21.2% العام الماضي، يؤكد المضي قدماً في تحقيق رؤية البلدين في مجال الاستدامة والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تعزيز جسور التفاعل والتعاون الثقافي، وتشجيع الابتكار والتنويع الاقتصادي، وبناء شراكات تجارية مستدامة، تخدم مصالحهما المشتركة، وتعزز فرص الاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم. 

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