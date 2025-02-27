الجمعة 28 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

بتوجيهات حمدان بن محمد.. التعلّم عن بُعد للمدارس الخاصة في دبي أيام الجمعة خلال رمضان

بتوجيهات حمدان بن محمد.. التعلّم عن بُعد للمدارس الخاصة في دبي أيام الجمعة خلال رمضان
27 فبراير 2025 22:15

بتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تقرَّر تطبيق خيار التعلّم عن بُعد لطلبة المدارس الخاصة في دبي أيام الجمعة خلال شهر رمضان المبارك.
ونقل المكتب الإعلامي لحكومة دبي، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «بتوجيهات حمدان بن محمد، وحرصاً من سموّه على تعزيز الترابط الأسري في الشهر الكريم، تقرَّر تطبيق خيار التعلّم عن بُعد لطلبة المدارس الخاصة في دبي أيام الجمعة خلال شهر رمضان المبارك».
وأضاف المكتب «يُستثنى من ذلك الطلبة الذين تم اعتماد جداول اختباراتهم الحضورية خلال أيام الجمعة، كما ينبغي على المدارس الخاصة مراعاة ظروف أولياء الأمور الذين قد يتعذّر على أبنائهم خيار التعلُّم عن بُعد أيام الجمعة، وتوفير الدعم اللازم لهم عبر إتاحة التعليم الحضوري لهؤلاء الطلبة».

أخبار ذات صلة
حمدان بن محمد: مبارك عليكم شهر رمضان
بتوجيهات عمار بن حميد.. التعلّم عن بُعد للمدارس الخاصة في عجمان أيام الجمعة خلال رمضان
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن محمد
التعلم عن بعد
رمضان
المدارس الخاصة
آخر الأخبار
أول أيام شهر ‎رمضان في الإمارات
علوم الدار
غداً السبت أول أيام شهر ‎رمضان المبارك في الإمارات
اليوم 19:20
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اليوم 14:17
هلال الشهر
الأخبار العالمية
دول أعلنت الأحد أول أيام شهر رمضان المبارك
اليوم 17:32
ولي عهد أبوظبي يهنئ رئيس الدولة ونائبيه وحكام الإمارات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
علوم الدار
ولي عهد أبوظبي يهنئ رئيس الدولة ونائبيه وحكام الإمارات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
اليوم 21:06
ترامب يستقبل زيلينسكي في البيت الأبيض
الأخبار العالمية
ترامب يجري مباحثات مع زيلينسكي في البيت الأبيض
اليوم 21:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©