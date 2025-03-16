صداقة تاريخية

تعزيز الشراكة الاستراتيجية، ودفع العلاقات الاقتصادية والتكنولوجيا، ومناقشات التحديات الإقليمية، على جدول أعمال الزيارة التي يبدؤها اليوم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، إلى الولايات المتحدة الأميركية، بما يعكس العلاقات التاريخية بين البلدين، ويؤكد حرص الدولة على مواصلة نهج التواصل، والتعاون الدولي، وبناء الشراكات لخدمة التنمية والاستقرار.

مباحثات إماراتية أميركية تخدم رؤى البلدين نحو المستقبل، كونها ترمي إلى تعزيز التعاون في مختلف المجالات التي تشكل أولويات للتنمية، وتسهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام، خاصة أن البلدين يمتلكان إرادة مشتركة لتحقيق تطور نوعي في علاقاتهما، وتعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف، وترسيخ الاستقرار والتعاون والتنمية في العالم أجمع.

زيارات إماراتية أميركية متبادلة تعمق أوجه الشراكة الاستراتيجية، وترفع مستوى التعاون في مختلف القطاعات خاصة الحيوية منها، والتي تشكل أساساً في صياغة اقتصاد المستقبل مثل التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، في إطار تحقيق الرؤية المشتركة للبلدين الصديقين اللذين يعملان معاً لإيجاد حلول للتحديات الإنسانية، ومكافحة الإرهاب والتطرف، والمساهمة في تعزيز الاستقرار وضمان أمن المنطقة.