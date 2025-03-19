الخميس 20 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

مقصود كروز: إرث زايد منارة للخير والسلام العالمي

مقصود كروز: إرث زايد منارة للخير والسلام العالمي
19 مارس 2025 16:02

قال مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان إن يوم زايد للعمل الإنساني يمثل محطة مُضيئة في مسيرة الخير والعطاء، واستذكاراً لإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي جعل من الإنسانية والتسامح نهجاً راسخاً لدولة الإمارات".

أخبار ذات صلة
«مساجد زايد».. مراكز حضارية لنشر التعايش والتسامح حول العالم
جراحات مجانية بمناسبة «يوم زايد للعمل الإنساني»

وأضاف في كلمة بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني : لقد كان الشيخ زايد، رحمه الله، رمزاً للعطاء اللامحدود؛ حيث لم تعرف مبادراته الإنسانية حدوداً جغرافية أو فوارق عرقية أو دينية، بل امتدت لتشمل مختلف بقاع الأرض، ناشرة الأمل، ومرسخة لقيم التآخي والتضامن الإنساني.
وتابع: في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، نستمد من إرث زايد الخير إيماننا الراسخ بحقوق الإنسان كركيزة أساسية للحضارة والتقدم، ونواصل العمل لترسيخ المبادئ التي آمن بها، من خلال حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الإمارات، وتعزيز ثقافة التعايش والانفتاح، بما يسهم في بناء مجتمعات يسودها العدل والكرامة الإنسانية.
وقال: في هذا اليوم، نجدد العهد على مواصلة مسيرة الخير، مستلهمين من نهج زايد روح العطاء والإنسانية، ومؤكدين التزامنا بخدمة الإنسان أينما كان، وفق رؤية قيادتنا الرشيدة التي تواصل ترسيخ الإمارات على نهج زايد كمنارة للخير والسلام العالمي".

المصدر: وام
مقصود كروز
يوم زايد للعمل الإنساني
العمل الإنساني
آخر الأخبار
عائلة فلسطينية نازحة من شمال غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يشن «عملية برية محدودة» في غزة
اليوم 02:46
جولة جديدة من المحادثات الأميركية - الروسية في السعودية الأحد
الأخبار العالمية
جولة جديدة من المحادثات الأميركية - الروسية في السعودية الأحد
اليوم 02:46
عائلة تتناول طعام الإفطار في بيت لاهيا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
قطاع غزة يدخل رسمياً أولى مراحل المجاعة
اليوم 02:46
دبابة سورية تتجه نحو الحدود مع لبنان عقب اشتباكات مع مسلحين (رويترز)
الأخبار العالمية
الجيش اللبناني يغلق 4 معابر غير شرعية مع سوريا
اليوم 02:46
أطفال فلسطينيون نازحون في مدينة رفح بغزة (رويترز)
الأخبار العالمية
مصر: خطة إعمار غزة صُممت لضمان بقاء الفلسطينيين في وطنهم
اليوم 02:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©