مقصود كروز: إرث زايد منارة للخير والسلام العالمي

قال مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان إن يوم زايد للعمل الإنساني يمثل محطة مُضيئة في مسيرة الخير والعطاء، واستذكاراً لإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي جعل من الإنسانية والتسامح نهجاً راسخاً لدولة الإمارات".

وأضاف في كلمة بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني : لقد كان الشيخ زايد، رحمه الله، رمزاً للعطاء اللامحدود؛ حيث لم تعرف مبادراته الإنسانية حدوداً جغرافية أو فوارق عرقية أو دينية، بل امتدت لتشمل مختلف بقاع الأرض، ناشرة الأمل، ومرسخة لقيم التآخي والتضامن الإنساني.

وتابع: في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، نستمد من إرث زايد الخير إيماننا الراسخ بحقوق الإنسان كركيزة أساسية للحضارة والتقدم، ونواصل العمل لترسيخ المبادئ التي آمن بها، من خلال حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الإمارات، وتعزيز ثقافة التعايش والانفتاح، بما يسهم في بناء مجتمعات يسودها العدل والكرامة الإنسانية.

وقال: في هذا اليوم، نجدد العهد على مواصلة مسيرة الخير، مستلهمين من نهج زايد روح العطاء والإنسانية، ومؤكدين التزامنا بخدمة الإنسان أينما كان، وفق رؤية قيادتنا الرشيدة التي تواصل ترسيخ الإمارات على نهج زايد كمنارة للخير والسلام العالمي".