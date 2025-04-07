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ريادة صحية

ريادة صحية
8 ابريل 2025 00:15

الإمارات تمضي في تطوير القطاع الصحي وتعزيز خدماته والارتقاء به، ليتبوأ الصدارة العالمية، بعد تفوقها في 11 مؤشراً تنافسياً دولياً، وتحقيقها قفزات نوعية بتأمين أفضل الكوادر والكفاءات الطبية، وإنشائها أرقى المراكز الصحية والمستشفيات، ودخولها بقوة إلى مجالات التصنيع الدوائي، إلى جانب تشجيع البحث في المجال الصحي، وتوظيف التكنولوجيا في بناء منظومة صحية وطنية تنافسية ومستدامة.
القطاع الصحي الوطني أثبت قدرته وكفاءاته وريادته في التصدي للكثير من التحديات العالمية، من خلال النهج الاستباقي والوقائي، وصاغ أفضل تجربة في العالم بالتعامل مع أكبر جائحة مرت على البشرية في القرن الحالي، كما وقفت الإمارات مع كثيرٍ من الدول لتعزيز قدراتها في المجال الصحي، عبر إقامة مشاريع تنموية عديدة، إلى جانب دعم القيادة الرشيدة للجهود العالمية في مجال مكافحة الأوبئة والأمراض.
الإمارات تؤمن بأن الصحة ليست أولوية وطنية فقط، وإنما عالمية؛ لذلك فهي تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للصحة، الذي يصادف 7 أبريل من كل عام، بالتأكيد على أن الصحة حق للجميع، وعلى أهمية تبادل الخبرات والتجارب والتعاون في هذا المجال الحيوي، وتبني حلول تكنولوجية، وتعزيز أوجه العمل في طب وأبحاث الجينوم، إلى جانب ترسيخ مفهوم الاستدامة في قطاع الرعاية الصحية.

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