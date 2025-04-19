الجزيرة بطل كأس «أبوظبي الإسلامي» للمرة الثانية



مراد المصري (أبوظبي)

حصد الجزيرة لقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم، بعد الفوز على شباب الأهلي 2-1، في المباراة النهائية التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين، ليحصد «فخر أبوظبي» اللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد الأول موسم 2009-2010، وسجل هدفي الفوز للجزيرة عبدالله رمضان في الدقيقة 18، وكيبانو في الدقيقة 50، فيما سجل لشباب الأهلي سردار أزمون في الدقيقة 50.

وشارك في مراسم تتويج الجزيرة باللقب، معالي سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا الحديثة، نائب رئيس نادي الجزيرة ورئيس اللجنة التنفيذية، ومعالي سلطان الحميري، عضو مجلس إدارة نادي الجزيرة، وعبدالله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين، والنائب الأول لرئيس اتحاد الكرة، والفريق محمد أحمد المري، عضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، وعبدالله مصلح الأحبابي، عضو مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي، ومحمد عبدالباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي.



وعلى صعيد مجريات المباراة، بعد انتهاء دقائق «جس النبض»، وصل شباب الأهلي إلى منطقة جزاء الجزيرة، إلا أن تسديدة ريان مرت عالية بعيدة عن المرمى في الدقيقة 11، وافتتح الجزيرة التسجيل بقذيفة صاروخية من عبدالله رمضان سكنت الكرة شباك شباب الأهلي في الدقيقة 18، ويعتبر هذا الهدف الأبعد مسافةً في تاريخ المباريات النهائية للبطولة، وهو الهدف الثالث الذي يُسجل من خارج منطقة الجزاء في المباريات النهائية، وبينما كان الشوط الأول يلفظ أنفاسه الأخيرة، انفرد سردار أزمون، إلا أنه تعثر داخل المنطقة، وتصدى علي خصيف حارس الجزيرة لتسديدته.

ونجح «الفرسان» في معادلة الكفة مطلع الشوط الثاني، عندما حول سردار أزمون كرة عرضية برأسه ارتدت من العارضة، لتعود إلى زميله مؤنس دبور الذي مرر الكرة مرة أخرى لأزمون سددها داخل الشباك في الدقيقة 50.

استعاد الجزيرة تقدمه سريعاً، بعد تسديدة مخادعة من كيبانو من داخل منطقة الجزاء، مرت على يسار الحارس حسن حمزة في الدقيقة 55، وأصبح كيبانو أول لاعب من الكونغو يسجل هدفاً في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، أجرى الحسين عموتة مدرب الجزيرة، التبديل الأول بإشراك نسيم الشاذلي بدلاً من رامون ميريز في الدقيقة 60.

ضغط شباب الأهلي في الدقائق التالية بحثاً عن التعادل، إلا أن القائم الأيسر لمرمى الجزيرة تكفل بالتصدي لتسديدة أزمون من داخل من داخل المنطقة في الدقيقة 71، وأجرى باولو سوزا مدرب «الفرسان»، أول التغييرات بإشراك ماتيوس ليما بدلاً من مؤنس دبور في الدقيقة 72، وتدخل محمد النني في توقيت حاسم لقطع الكرة قبل وصولها إلى أزمون المنفرد في الدقيقة 83.

وتواصلت الإثارة مع احتساب الطاقم التحكيمي 10 دقائق وقت بدل ضائع، وانفرد الشاذلي بالحارس حسن حمزة، إلا أنه سدد الكرة خارج المرمى في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، وجاءت لعبة «مقصية» من «البديل» برونو، إلا أن حسن حمزة تصدى لها في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، وجاءت اللعبة الأخيرة من شباب الأهلي بكرة عرضية عالية مرت أمام أكثر من لاعب أمام مرمى الجزيرة، ومعها انتهت مجريات اللقاء.