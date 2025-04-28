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"آرك للتطوير العقاري" تكشف النقاب عن مشروع "سورا بيتش ريزيدنسز" في حفل إطلاق تاريخي

"آرك للتطوير العقاري" تكشف النقاب عن مشروع "سورا بيتش ريزيدنسز" في حفل إطلاق تاريخي
28 ابريل 2025 13:07

أعلنت شركة آرك للتطوير العقاري عن إطلاق مشروعها الفاخر الجديد، سورا بيتش ريزيدنسز، على جزيرة المرجان في رأس الخيمة، خلال حفلٍ مبهرٍ أُقيم في قاعة دبي الفاخرة بفندق جي دبليو ماريوت ماركيز، وسط حضورٍ لافتٍ لأكثر من 1500 من كبار وسطاء العقارات والمستثمرين ورواد القطاع.

يُمثل سورا بيتش ريزيدنسز نقلةً نوعيةً في عالم السكن على الواجهة البحرية، وقد أسرت الحضور بتصميمها الفريد وموقعها الاستثنائي على شاطئ خاص بطول 1000 قدم، إلى جانب ردهة بارتفاع 138 قدماً، وهي الأكبر في المنطقة.

تخلل الأمسية عروضٌ تفاعليةٌ عالية التقنية، وعرضٌ سينمائيٌّ فريدٌ للمشروع، وكشفٌ مُبهرٌ عن النموذج المعماري، الذي يعكس طموح المشروع ورؤيته المستقبلية. نال تصميم سورا بيتش ريزيدنسز إعجاب الحضور، الذين اعتبروه من أكثر المشاريع تميزاً في سوق العقارات الإماراتي.

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يمثل مشروع سورا بيتش ريزيدنسز، الذي صممته شركة نيكين سيكي اليابانية الرائدة، وصممته المصممة البريطانية الشهيرة شاليني ميسرا، تعاوناً عالمياً يعكس معايير غير مسبوقة من الفخامة والابتكار.

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وفي كلمته خلال حفل الإطلاق، قال السيد راهول كومار جوبتا، رئيس مجلس إدارة شركة آرك للتطوير العقاري: "هذا ليس مجرد إطلاق، بل هو نقلة نوعية. سورا بيتش ريزيدنسز هي رؤيتنا الجريئة لما ينبغي أن تكون عليه الفخامة على شاطئ البحر. والحماس الذي شهدناه الليلة دليل واضح على جاهزية السوق ورغبته في هذا المستوى من التميز".
وأضاف المهندس عبد الله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة مرجان: "يُرسي هذا المشروع معياراً جديداً في جزيرة المرجان، مُجسّداً التقاء الرؤية المعمارية والمرافق عالمية المستوى. وهو يعكس مستقبل رأس الخيمة كوجهة رئيسية للمستثمرين والمقيمين".
بفضل تصميمه المذهل وموقعه المتميز والإقبال الكبير، يُرسّخ مشروع سورا بيتش ريزيدنسز مكانته كواحد من أكثر المشاريع العقارية ترقباً في الإمارات العربية المتحدة.

للحجز أو لمزيد من التفاصيل، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني sales@aarkdevelopers.com

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جزيرة المرجان
رأس الخيمة
التطوير العقاري
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