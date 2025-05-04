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قتلى ومفقودون بانقلاب قاربين في الصين

انقلاب قاربين في الصين
4 مايو 2025 22:39

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم، وفُقد 14 آخرون، ونُقل 60 آخرون إلى المستشفى بعد انقلاب قاربين يقلان سياحًا، اليوم الأحد، في جنوب غرب الصين، وفقًا لما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا).
وقالت الوكالة إن قاربي الركاب انقلبا "في نهر بمنطقة جذب سياحي" بمدينة تشيانشي بمقاطعة قويتشو.
ويبحث عمال الإنقاذ عن 14 شخصًا أُبلغ عن فقدانهم.
وحث الرئيس الصيني شي جين بينغ على "بذل كل الجهود" في عمليات البحث والإنقاذ وعلاج المصابين، وفقًا لوكالة شينخوا.
وأضافت الوكالة أن الرئيس شي "شدد أيضًا على أهمية تعزيز إجراءات السلامة في المناطق السياحية" وغيرها من "الأماكن العامة الكبيرة".
وقد أوفدت الحكومة الصينية تشانغ قوه تشينغ نائب رئيس مجلس الدولة إلى موقع الحادث للإشراف على جهود الإنقاذ.

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المصدر: وكالات
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