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ترامب: قد نخفف العقوبات على سوريا

ترامب: قد نخفف العقوبات على سوريا
12 مايو 2025 19:01

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه يدرس تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك استجابةً لاستفسار من نظيره التركي رجب طيب أردوغان.
وخلال لقاء صحفي، قال ترامب: «قد نخفف العقوبات على سوريا، لأننا نريد أن نمنحهم بداية جديدة».
وأشار إلى أن الرئيس التركي سأله بشأن العقوبات المفروضة على دمشق.
وأضاف: «سألني الكثيرون عن ذلك، لأن أسلوب فرض العقوبات لا يمنحهم فرصة حقيقية لبداية جديدة. لذلك نريد أن نرى كيف يمكننا مساعدتهم».
وقامت بعض الأطراف، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بتخفيف بعض من هذه العقوبات.

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المصدر: وكالات
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