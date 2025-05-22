«أدنوك للتوزيع» منصة للمنتجات المصنوعة في الإمارات عبر «واحة أدنوك»

دشّنت «أدنوك للتوزيع»، الشركة الرائدة على مستوى دولة الإمارات في قطاع توزيع الوقود ومتاجر التجزئة، أول متجر فوري للبيع بالتجزئة من متاجر «واحة أدنوك»، خلال فعاليات منصة «اصنع في الإمارات»، المُنعقدة فعاليته في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، حيث يعرض المتجر حصرياً منتجات مصنوعة بالكامل في دولة الإمارات.





وتهدف «أدنوك للتوزيع» إلى تسليط الضوء على جودة وابتكار المنتجات المصنوعة محلياً، بما في ذلك مجموعة واسعة من المنتجات التي سيتم عرضها في متاجر «واحة أدنوك» حتى نهاية العام الجاري.





وأعلنت «أدنوك للتوزيع» عن تعاونها مع المؤسسة الاتحادية للشباب، لتسليط الضوء على عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة لإماراتيين، وذلك من خلال مشاركتها في مبادرة «ركن الشباب»، والتي تستعرض منتجات من شركة «نحالي الإمارات» و«البنا براذرز»، و«دقوس ليوا»، و«نوىَ».



وسيتم عرض منتجات هذه العلامات التجارية المحلية لمدة ثلاثة أشهر في مواقع مختارة من متاجر «واحة أدنوك» داخل الدولة، وذلك في إطار البرنامج التجريبي لدعم المنتجات المصنوعة محلياً.

وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك للتوزيع»، إنه من خلال دعم العلامات التجارية المحلية وبناء شراكات قوية مع الموردين المحليين، تُسهم «أدنوك للتوزيع» في خلق سلاسل توريد مرنة، وتمكين رواد الأعمال الإماراتيين، ودعم رؤية الإمارات لبناء اقتصاد مستدام قائم على الاكتفاء الذاتي.

وضمن مشاركتها في منصة «اصنع في الإمارات» هذا الأسبوع، افتتحت «أدنوك للتوزيع» متجرها الفوري من سلسلة متاجر «واحة أدنوك».

ويستعرض المتجر تشكيلة مختارة من المنتجات تشمل، القهوة المحمّصة محلياً والأطعمة والمشروبات المتخصصة، وذلك في خطوة تؤكد التزام الشركة بدعم نمو قطاع الأغذية المحلي، فيما يجسّد المتجر الفوري جزءاً من الإستراتيجية الشاملة لأدنوك للتوزيع، والتي تهدف إلى تعزيز حضور المنتجات الإماراتية ضمن شبكة متاجر التجزئة التابعة لها.

كما وقعت «أدنوك للتوزيع» اتفاقية جديدة مع شركة «مزارع العين»، إحدى أكبر شركات الألبان في الدولة، وذلك لتوريد منتجات الألبان والمواد المستخدمة في تحضير القهوة والمشروبات والأطعمة الجاهزة الخاصة بمتاجر «واحة أدنوك».

وتجسّد هذه المبادرات التزام «أدنوك للتوزيع» الدائم بالمساهمة في تعزيز القدرات الصناعية الوطنية، وتمكين الكفاءات الإماراتية، ودفع عجلة نمو الشركات المحلية.

وتستمر «أدنوك للتوزيع» في التركيز على تعزيز مساهمتها في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا للابتكار والتميز الصناعي، وذلك من خلال توسعة شبكة متاجر «واحة أدنوك» وتنويع محفظة منتجاتها الأخرى مثل زيوت «أدنوك فويجر» المُصنعّة محلياً والتي يتم تصديرها إلى 47 دولة في أنحاء العالم.

يذكر أن أدنوك للتوزيع تعمل على بناء شراكات مع العلامات التجارية الإماراتية الراسخة والناشئة، مثل إعلان الشركة مؤخراً دخولها في شراكة استراتيجية مع شركة «نون»، المنصة الرقمية الرائدة في التجارة الإلكترونية في الدولة.