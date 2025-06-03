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فيصل بن حميد القاسمي يترشّح لرئاسة الاتحاد العربي للدرّاجات

فيصل بن حميد القاسمي يترشّح لرئاسة الاتحاد العربي للدرّاجات
3 يونيو 2025 16:32

أبوظبي (وام)
أعلن الشيخ فيصل بن حميد القاسمي، رئيس الاتحاد العربي للدرّاجات، ترشحه لدورة انتخابية جديدة 2024-2028، وأنه سيخوض الانتخابات المقررة مطلع سبتمبر المقبل في سلطنة عمان.

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وقال الشيخ فيصل بن حميد القاسمي، في تصريح اليوم، إن ترشحه يأتي استجابة لدعوات عدد من رؤساء الاتحادات الوطنية العربية، ومطالبتهم باستمراره في رئاسة الاتحاد العربي، لاستكمال مرحلة التطوير في البرامج الإستراتيجية، والحفاظ على الإرث النوعي لهذه الرياضة وازدهارها على المستويين العربي والعالمي.
وأضاف أنه قرر أيضاً أن تكون الدورة المقبلة هي الأخيرة في مسيرته الرياضية، وفق قناعات راسخة، بأن ما تحقق سيسهم في البناء على المكتسبات الكبيرة، وفي الوقت نفسه بلورة البرامج والمبادرات المواكبة للنهضة العالمية، لضمان مسيرة مميزة للأجيال القادمة.
وأوضح أن الاتحاد العربي حقق العديد من القفزات العالمية، من أبرزها اعتماد الاتحاد الدولي منذ عام 2018، للبطولات العربية، وتسجيلها ضمن الأجندة الدولية، ما أسهم في إكساب الدراجين العرب، النقاط المؤهلة للمشاركة في الأولمبياد وبطولات العالم، واعتماد بطولات دراجة المرأة العربية، وزيادة عدد المسابقات بأنواعها المختلفة «الطريق، والمضمار، والجبلية، وأصحاب الهمم»، وإنشاء مركز الدراجة العربية، كرافد تعليمي فني للكوادر، وإطلاق جائزة مدينة «الدراجة العربية».
 

الدراجات الهوائية
الاتحاد العربي للدراجات
فيصل بن حميد القاسمي
اتحاد الدراجات
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