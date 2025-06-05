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الأردن وكوريا الجنوبية يتأهلان إلى كأس العالم

الأردن وكوريا الجنوبية يتأهلان إلى كأس العالم
6 يونيو 2025 00:32

 
بغداد (د ب أ)

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تأهل المنتخب الكوري الجنوبي إلى نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم في أميركا والمكسيك وكندا، وذلك عقب فوزه على مضيفه العراقي 2 - صفر، ضمن منافسات الجولة التاسعة بالمجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية.
ورفع المنتخب الكوري الجنوبي رصيده إلى 19 نقطة في المركز الأول بالمجموعة، كما جاء الفوز ليمنح منتخب الأردن بطاقة العبور إلى «المونديال» للمرة الأولى في تاريخه، باحتلاله المركز الثاني برصيد 16 نقطة، بفارق أربع نقاط عن العراق في المركز الثالث.
ويتبقى لمنتخب العراق أمل التأهل إلى كأس العالم من خلال المرحلة الرابعة، مع تبقي جولة واحدة على نهاية التصفيات.
وتأهل المنتخب الكوري الجنوبي للنهائيات للمرة 11 في تاريخه، حيث تأهل للمرة الأولى في نسخة عام 1986 في المكسيك، ومنذ ذلك الحين لم يغب عن النهائيات، كما حصل على المركز الرابع في مونديال 2002 الذي أقيم على أرضه بالاشتراك مع اليابان.
على الجانب الآخر، تأهل منتخب الأردن للنهائيات للمرة الأولى في تاريخه، وأصبح أول منتخب عربي يتأهل لنسخة 2026، محققاً إنجازاً كبيراً يدلل على التطور الكبير في الكرة الأردنية في السنوات الماضية، والتي شهدت وصول الفريق لنهائي أمم آسيا 2024 قبل الخسارة أمام قطر 1-3، وتقدم المنتخب الكوري الجنوبي في الدقيقة 63 عن طريق كيم جين كيو، قبل أن يضيف زميله أوه هيون جيو الهدف الثاني في الدقيقة 82.

كأس العالم
الأردن
كوريا الجنوبية
العراق
عمان
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