صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يؤكد، خلال مباحثاته في أبوظبي مع الرئيس السوري أحمد الشرع، موقف الإمارات الراسخ بدعم الأشقاء في سوريا، وحرص سموه على تعزيز التعاون والعمل المشترك بما يحقق مصالح البلدين المتبادلة، وتقديم كل ما يمكن لتلبية التطلعات المشروعة للشعب الشقيق في الأمن والاستقرار المستدامين والازدهار والتنمية.

تثمين سوري لمواقف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وحرص سموه على تقديم العون والإسناد للشعب السوري في سعيه نحو بناء سوريا موحدة يسودها الأمن والاستقرار، وينعم شعبها بالتنمية والحياة الكريمة، انطلاقاً من إيمان الإمارات بقدرة الشعب السوري الشقيق، بأطيافه كافة، على الوصول إلى مستقبل مزدهر عبر تلاحمه، والتصدي للتطرف والإرهاب والكراهية، ومواجهة هذه الظواهر التي تعتبر أكبر تهديد للبلاد ولأمن واستقرار المنطقة وسلامة شعوبها.

الإمارات أكدت دوماً أن استقرار سوريا مصلحة استراتيجية للمنطقة بأسرها، ولا بد من تضافر الجهود لمساندتها في مواجهة التحديات، من خلال تعزيز مؤسساتها للقيام بدورها في حفظ السيادة والأمن والاستقرار في البلاد؛ لتعود إلى موقعها المهم والفاعل في محيطها العربي والإقليمي والعالمي.